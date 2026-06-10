Răzvan Lucescu (57 de ani) se află într-un moment de cotitură al carierei sale de tehnician, având în față o hotărâre majoră legată de destinația sa viitoare. Antrenorul principal al celor de la PAOK Salonic a intrat în vizorul oficialilor de la Al-Sadd, formație care deține titlul de campioană în Qatar, conform gsp.ro.

Șeicii sunt în căutarea unui nou lider pentru banca tehnică, în condițiile în care Roberto Mancini se pregătește să își încheie mandatul actual. Reputatul tehnician italian este aproape de a prelua conducerea primei reprezentative a Italiei. În acest context, conducătorii clubului din Qatar s-au orientat rapid și l-au desemnat pe tehnicianul român drept prioritatea numărul unu pentru preluarea echipei, o informație oferită în premieră de cunoscutul jurnalist Gianluca Di Marzio.

Interesul manifestat de conducerea lui Al-Sadd nu este deloc unul întâmplător. Șefii grupării din Qatar apreciază în mod deosebit experiența acumulată de acesta în fotbalul din regiune, dar și trofeele remarcabile pe care le-a obținut acolo în trecut.

În perioada cuprinsă între anii 2019 și 2021, el a asigurat conducerea tehnică a celor de la Al-Hilal, alături de care a reușit să își treacă în cont câștigarea Ligii Campionilor Asiei. Acea performanță a rămas consemnată ca unul dintre cele mai importante și strălucitoare succese din întreaga sa carieră de antrenor. Publicațiile sportive din Grecia confirmă faptul că discuțiile și tatonările dintre părți se află în plină desfășurare în acest moment, însă notează totodată că există destul de multe detalii complexe care necesită o clarificare completă înainte ca tranzacția să se finalizeze.

Jurnaliștii eleni urmăresc cu atenție fiecare pas al acestor negocieri și scot la iveală amănunte extrem de interessante din culisele discuțiilor. Din câte se pare, antrenorul român dorește să dea dovadă de o corectitudine totală față de actualul său angajator și refuză să sară peste etapele firești ale unei astfel de negocieri internaționale.

„Al-Sadd este într-adevăr interesată de Răzvan Lucescu. Clauza de reziliere din contractul său și deciziile finale sunt așteptate în curând. Al-Sadd îl vrea pe antrenorul în vârstă de 57 de ani, dar Răzvan Lucescu nu are nicio intenție de a deschide vreo discuție cu privire la aspectele personale sau financiare ale unui posibil acord fără un acord prealabil cu PAOK”, notează sport24.gr.

Un punct extrem de sensibil și care ar putea ridica obstacole majore în calea acestei mutări este reprezentat de clauza de eliberare inserată în acordul său actual cu PAOK Salonic. Suma stabilită pentru rezilierea unilaterală se ridică la valoarea de 4 milioane de euro, însă modul în care a fost redactată această prevedere contractuală complică lucrurile pentru arabii de la Al-Sadd. Mai precis, această clauză financiară poate fi activată în mod direct doar în eventualitatea în care tehnicianul român primește o ofertă și alege să plece la o echipă din primele 5 campionate de top ale continentului european.

Gruparea din Qatar care îl curtează intens reprezintă o adevărată forță pe plan intern, reușind să își adjudece titlul de campioană la ultimele trei ediții consecutive ale competiției interne, ajungând la un număr impresionant de 19 astfel de trofee în întreaga sa istorie.

De cealaltă parte, antrenorul român se mândrește cu un statut legendar în Salonic, fiind singurul tehnician din istoria clubului PAOK care a reușit să cucerească două titluri de campion în prima ligă a Greciei, performanțe realizate în sezoanele din 2019 și 2024. Zestrea sa de trofee de pe pământ elen este completată și de două Cupe ale Greciei, pe care echipa sa le-a ridicat deasupra capului în anii 2018 și 2019.

Conștienți de riscul pierderii iubitului lor manager, oficialii din conducerea lui PAOK Salonic au început deja să exploreze piața transferurilor pentru a găsi un înlocuitor pe măsură. În situația în care despărțirea oficială se va materializa, elenii au deja o țintă favorită. Informațiile oferite de publicația portugheză A Bola indică faptul că principalul favorit al conducătorilor de la Salonic pentru preluarea băncii tehnice este Cesar Peixoto, cel care se ocupă în prezent de pregătirea formației Gil Vicente