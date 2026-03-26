Grecia vrea mai mulți turiști români. Noi zboruri și destinații pentru 2026

Grecia își consolidează poziția de destinație preferată pentru turiștii români și mizează pe un sezon estival mai bun în acest an, în ciuda contextului internațional complicat. Autoritățile elene anunță extinderea conexiunilor aeriene și diversificarea ofertelor turistice, în încercarea de a atrage un număr cât mai mare de vizitatori din România, potrivit Antena 3.

Ambasadorul Republicii Elene la București, Evangelia Grammatika, a transmis un mesaj clar de deschidere către turiștii români, subliniind importanța acestora pentru industria turistică elenă. Oficialul a recunoscut că actualul context geopolitic, marcat de tensiuni în Orientul Mijlociu, influențează fluxurile turistice la nivel global, însă Grecia rămâne o opțiune sigură și atractivă.

„Sper din tot sufletul ca românii să se întoarcă din nou în număr mare în Grecia”, a declarat diplomatul, adăugând că țara sa continuă să ofere o varietate impresionantă de destinații. Potrivit acesteia, Grecia dispune de sute de insule care pot fi explorate, multe dintre ele mai puțin cunoscute publicului larg.

Oferta turistică nu se limitează însă doar la litoral. Pe lângă plajele deja celebre, turiștii pot descoperi numeroase obiective religioase, peisaje montane spectaculoase și zone mai puțin aglomerate, care completează experiența de vacanță. „Există multe locuri de vizitat pe care românii poate nu le-au descoperit încă”, a mai precizat ambasadorul.

Un element important pentru sezonul 2026 îl reprezintă dezvoltarea rutelor aeriene directe. Autoritățile elene anunță extinderea zborurilor către destinații populare precum Zakynthos, Corfu, Rhodos, Creta, Mykonos sau Santorini, dar și către destinații emergente, precum Lesbos.

În plus, vor fi disponibile mai multe curse directe nu doar din Capitală, ci și din orașe importante din țară, precum Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, facilitând accesul turiștilor români către destinațiile elene.

Autoritățile de la Atena speră că aceste măsuri vor compensa incertitudinile generate de situația internațională și vor menține Grecia în topul preferințelor românilor pentru vacanțele de vară.