Destinații de evitat în această perioadă: sfaturi utile pentru turiști

În contextul actual, călătoriile internaționale necesită o planificare atentă, mai ales în zonele unde riscurile pentru siguranța turiștilor sunt mai ridicate. Experții recomandă prudență sporită și chiar evitarea unor destinații pentru a preveni incidente neplăcute. Printre factorii de risc se numără instabilitatea politică, problemele de securitate, condițiile sanitare precare sau conflictele violente, informează Express.

Biroul britanic de Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO) a adăugat Mexicul pe lista care recomandă evitarea călătoriilor, în urma unui val de violențe declanșate de moartea celui mai căutat criminal din țară, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”.

Moartea liderului cartelului a generat conflicte armate în mai multe regiuni, inclusiv în zone frecventate de turiști, ceea ce a determinat autoritățile să emită un avertisment împotriva călătoriilor neesențiale către Mexic. FCDO recomandă ca vizitatorii să evite anumite zone, cum ar fi orașul de graniță Tijuana și regiunea Chihuahua, și pune la dispoziție o hartă detaliată cu zonele considerate periculoase.

Recomandările FCDO sunt actualizate periodic, mai ales în situații în care siguranța publică este amenințată. Astfel, turiștii care planifică o vacanță în Mexic sunt sfătuiți să verifice sfaturile oficiale înainte de plecare.

În prezent, Mexicul se alătură unei liste de 13 țări în care autoritățile britanice recomandă prudență extremă. FCDO subliniază că aceste avertismente se pot modifica rapid, motiv pentru care consultarea regulată a ghidurilor oficiale de călătorie este esențială.

Ministerul britanic de Externe avertizează cetățenii să evite deplasările în 13 state în care riscurile pentru siguranță sunt considerate prea mari. Printre motivele invocate se numără violența armată, instabilitatea politică, amenințările teroriste și riscul de detenție, potrivit ultimelor actualizări ale FCDO.

În Afganistan, autoritățile britanice subliniază că situația de securitate este extrem de volatilă, cu tensiuni frecvente la frontiera cu Pakistanul și infrastructură limitată, ceea ce face orice călătorie foarte periculoasă.

Belarus este considerată o destinație riscantă în special pentru posibilele arestări ale străinilor, iar deteriorarea contextului de securitate din Europa de Est adaugă un plus de incertitudine.

În Burkina Faso, riscul de atacuri teroriste și răpiri împins de crizele politice interne determină FCDO să recomande evitarea deplasărilor în toată țara.

Situația din Haiti este descrisă ca instabilă și periculoasă, cu violență răspândită și capacitate redusă de protecție a vizitatorilor.

Autoritățile britanice avertizează împotriva oricărei vizite în Iran, unde cetățenii cu pașapoarte britanice sau legături cu Regatul Unit pot fi expuși riscului de detenție și anchete.

În Mali și Niger, condițiile de securitate sunt imprevizibile, iar creșterea incidentelor violente, inclusiv răpiri ale străinilor, face recomandată evitarea călătoriilor.

Coreea de Nord rămâne o zonă în care doar călătoriile absolut necesare sunt permise, dată fiind natura imprevizibilă a regimului și posibilitatea unor schimbări rapide în securitate.

Rusia este, conform FCDO, o destinație de evitat, în contextul continuării invaziei Ucrainei și al riscurilor aferente pentru străini.

În Africa, Sudanul de Sud este marcat de violențe armate, criminalitate și amenințări teroriste, iar în Siria conflictul prelungit continuă să creeze condiții extrem de periculoase.

Venezuela este inclusă pe listă din cauza instabilității interne și a posibilității unor schimbări rapide ale situației de securitate. În cele din urmă, Yemen rămâne una dintre cele mai periculoase destinații, cu conflicte armate și mediu de securitate imprevizibil în toată țara.