Cine ar putea fi succesorul lui El Mencho, baronul drogurilor din Mexic. Are dublă cetățenie și un trecut misterios

Moartea lui Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de El Mencho, liderul unuia dintre cele mai puternice carteluri de droguri din Mexic, a lăsat un vid periculos în lumea traficului de droguri. Eliminarea sa într-o ambuscadă atent planificată deschide o luptă acerbă pentru succesiune, informează thesun.co.uk.

Cartelul Jalisco Nueva Generación (CJNG), sub conducerea lui El Mencho, a devenit un actor dominant în traficul internațional de droguri, având o structură rigidă și rețele extinse atât în Mexic, cât și în Statele Unite.

Un zvon tulburător circulă în lumea criminalității internaționale: succesorul presupus al imperiului de 20 de miliarde de dolari al lui El Mencho ar putea fi un american căutat de autorități, pentru care a fost oferită o recompensă de 5 milioane de dolari.

Reamintim faptul că Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, liderul temut al Cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG), a fost ucis duminică în timpul unei operațiuni militare desfășurate de forțele speciale mexicane.

Experții avertizează că eliminarea liderului nu garantează o tranziție pașnică. Rivalitățile interne și presiunea cartelurilor rivale ar putea transforma această schimbare de putere într-o perioadă extrem de instabilă și violentă pentru Mexic și Statele Unite.

Moartea liderului a provocat haos în Mexic, cu cartelul Jalisco Nueva Generación (CJNG) reacționând violent prin blocaje stradale și violență, determinând turiștii să fugă în panică. În mijlocul acestui haos, un nou candidat aspiră să preia frâiele organizației și să continue moștenirea de teroare lăsată de El Mencho.

Juan Carlos Valencia González, cunoscut sub numele de El Pelon, Tricky Tres sau O3, este considerat „secundul de facto” al JNGC și a jucat un rol central în consolidarea și extinderea rapidă a grupării în rândul celor mai puternice structuri criminale din Mexic.

Născut în 1984 în Santa Ana, California, Juan Carlos deține dublă cetățenie, americană și mexicană, iar părinții săi, deja implicați în cartel, trăiau în Statele Unite.

Mama sa, Rosalinda „La Jefa” González Valencia, a fost un actor-cheie în gestionarea finanțelor organizației, potrivit autorităților. Deși ar fi putut prelua direct funcția soțului decedat, experții cred că ea îl va sprijini pe fiul său ca succesor.

Numeroase episoade din copilăria lui Juan Carlos rămân învăluite în mister, însă numele său a intrat oficial în atenția autorităților americane în 2020, odată cu o investigație amplă a DEA.

Ancheta a scos la iveală presupuse legături solide cu traficul de droguri, indicând că ar fi coordonat producția și distribuția unor „tone de narcotice” și că ar fi fost implicat în acte de violență încă din 2007.

În iulie 2020, fostul secretar mexican al apărării l-a identificat într-o înregistrare video atribuită aripii armate a Cartelul Jalisco Nueva Generación, consolidând suspiciunile privind rolul său în structurile de conducere ale grupării.

Câteva luni mai târziu, în octombrie, autoritățile americane au emis un rechizitoriu federal în care îl acuzau de conspirație pentru distribuirea de substanțe controlate și de folosirea unei arme de foc în timpul unei tranzacții cu stupefiante.

Guvernul Statelor Unite a anunțat și o recompensă de 5 milioane de dolari pentru informații care ar putea duce la capturarea sau condamnarea sa. În 2021, administratorul DEA, Anne Milgram, a declarat că această măsură reflectă determinarea Washingtonului de a urmări indivizii și organizațiile responsabile pentru cele mai grave prejudicii aduse comunităților.

Datele publice din fișa sa de urmărire îl descriu ca având aproximativ 1,75 metri înălțime, 77 de kilograme, cu păr și ochi căprui. De asemenea, el este menționat de Centrul Național de Combatere a Terorismului drept al doilea comandant al cartelului, poziție pe care ar fi ocupat-o înainte de moartea tatălui său vitreg.

Cu toate că este vehiculat drept posibil succesor la conducerea organizației, nu toți experții împărtășesc această evaluare. Analistul în securitate David Saucedo susține că Juan Carlos „nu are influență” în interiorul cartelului, mai ales în raport cu ceilalți comandanți.

În ultimele luni, autoritățile mexicane și americane au reușit să captureze doi dintre cei care păreau candidați să preia conducerea cartelului, consolidând loviturile împotriva organizației criminale. Antonio Oseguera Cervantes, fratele mai mare al lui El Mencho, a fost arestat în SUA anul trecut, alături de alți 28 de membri de rang înalt ai cartelului.

Totodată, fiul baronului drogurilor, Ruben Oseguera-Gonzalez, a primit o condamnare pe viață plus 30 de ani și a fost obligat să restituie 6 miliarde de dolari pentru activitățile sale ilegale.

Aceste evenimente vin pe fondul unei violențe fără precedent în urma uciderii lui El Mencho. Într-o singură zi, numărul morților a ajuns la 73. Scene de panică au cuprins aeroportul din Guadalajara, unde turiștii au încercat să fugă, în timp ce bărbați înarmați ai cartelului au deschis focul, obligând mulțimile să caute adăpost.

În întreaga metropolă, mașini incendiate și nori de fum dens au transformat orașul într-o adevărată zonă de conflict. Autoritățile au cerut locuitorilor să rămână în case, în timp ce focurile de armă continuau să se mai audă pe străzi.

Maria Julissa, în vârstă de 25 de ani, creatoare de conținut pentru adulți și foarte activă pe rețelele sociale, a ajuns recent în centrul atenției publice după moartea lui El Mencho, șeful cartelului Jalisco New Generation (CJNG).

Ea a fost suspectată că ar fi avut o relație cu liderul traficanților și că, involuntar, ar fi facilitat forțelor militare localizarea ascunzătorii lui Nemesio Oseguera Cervantes. Julissa a negat rapid relațiile amoroase cu șeful crimei și că ar fi contribuit la prinderea sa.

Totuși, un banner afișat pe un pod din Zapopan, i-a transmis un mesaj: „Julissa, ai mușcat mâna celui care te-a hrănit”, sugerând o presupusă relație între model și liderul cartelului, pe care aceasta a negat-o ferm. Bannerul purta inițialele CJNG, grup cunoscut pentru violențe extreme, inclusiv decapitări și incendieri.