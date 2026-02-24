Autoritățile mexicane trimit 2.000 de militari în Jalisco după valul de violențe

Autoritățile mexicane au dispus luni trimiterea a 2.000 de militari suplimentari în regiune pentru a răspunde situației de securitate. Măsura survine ca urmare a violențelor care au erupt după capturarea și moartea unuia dintre cei mai căutați lideri de cartel din Mexic, Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele „El Mencho”, potrivit Reuters.

Decizia guvernamentală vizează consolidarea controlului în statul Jalisco, afectat de acte de violență și blocaje, potrivit relatărilor internaționale.

Operațiunea care a dus la capturarea lui „El Mencho” a avut loc în zona Tapalpa, statul Jalisco, unde forțele armate mexicane au localizat și încercuit reședința liderului cartelului CJNG (Cartelul Jalisco Nueva Generación).

În timpul confruntărilor armate, Nemesio Oseguera a suferit răni grave, care au condus la decesul său ulterior, potrivit relatărilor oficiale de presă.

Operațiunea militară a implicat schimburi de focuri intense între forțele de securitate și membri ai cartelului, în cadrul unui raid desfășurat în zorii zilei de duminică.

Moartea liderului CJNG a generat reacții violente imediate în mai multe zone ale statului Jalisco și în regiunile învecinate. Autoritățile au raportat incendieri de vehicule, blocaje rutiere și confruntări armate sporadice, ceea ce a determinat decizia de a suplimenta prezența militară pe teren.

În total, 2.000 de soldați mexicani au fost redirecționați către regiunea afectată pentru a sprijini forțele deja desfășurate anterior. Oficialii guvernamentali au declarat că scopul principal este restabilirea ordinii și protejarea infrastructurii critice, zonelor urbane și comunităților locale de acte de violență.

Această decizie face parte dintr-o serie mai largă de măsuri de securitate adoptate de autorități pe fondul intensificării confruntărilor dintre carteluri și forțele de ordine.

Suplimentarea trupelor survine într-un context în care rivalitățile interne între facțiuni ale CJNG reprezintă un risc sever pentru stabilitatea regiunii.

Híjole. Con estas mañanas de domingo no va a alcanzar con traer a #Shakira, el México vs. Portugal, es más, ni siquiera el Mundial, para tapar la ingobernabilidad. Jalisco un infierno y todo el país ¿Y la presidenta? ¿Y Morena? Ya me acordé que protegen narcos #narcobloqueos pic.twitter.com/LoJ3BYM28u — Ricardo Salinas Pliego (@RicardSalinasP) February 22, 2026

Pe măsură ce membrilor cartelului li se aduce vestea morții liderului lor, unele grupuri au ripostat prin acte de sabotaj și blocuri armate în mai multe localități, perturbând circulația și desfășurarea normală a vieții civile.

Autoritățile mexicane au comunicat că situația la fața locului este monitorizată în mod constant, iar trupele suplimentare lucrează în cooperare cu agențiile locale și federale pentru a limita orice escaladare a violenței.

Până în prezent, detalii despre eventuale victime civile sau alte pierderi nu au fost confirmate în mod oficial de către guvern.

Reprezentanții instituțiilor de securitate au subliniat că operațiunile continuă, iar evoluția situației va fi evaluată în zilele următoare pentru a adapta strategia de intervenție la nevoile de securitate identificate.