Patru meciuri de fotbal au fost amânate în Mexic, după ce moartea lui “El Mencho” a declanșat violențe

Patru meciuri de fotbal din Mexic au fost amânate după moartea lui Nemesio Oseguera, cunoscut drept “El Mencho”. Violențele izbucnite în Jalisco au dus la blocaje, incendieri și suspendarea unor zboruri, relatează Reuters.

Tensiuni majore au fost înregistrate în statul mexican Jalisco după moartea lui Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de “El Mencho”, liderul cartelului Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Potrivit autorităților, Oseguera, în vârstă de 60 de ani, a murit în arest, după ce fusese rănit în urma unei operațiuni desfășurate de forțele speciale pe coasta Pacificului.

Anunțul privind decesul său a fost urmat de acte de violență în mai multe regiuni. Suspecți afiliați cartelului au blocat autostrăzi folosind vehicule incendiate și au dat foc unor afaceri. Incidentele au fost raportate în peste șase state. Autoritățile nu au confirmat existența unor victime civile.

În stațiunea turistică Puerto Vallarta, din Jalisco, imagini distribuite pe rețelele de socializare au arătat coloane de fum ridicându-se deasupra golfului. Turiștii au relatat momente de panică.

Contextul de securitate a avut impact direct asupra competițiilor sportive. Liga mexicană de fotbal a anunțat amânarea a două partide programate duminică. Astfel, meciul din campionatul masculin dintre Querétaro și FC Juárez, precum și confruntarea din liga feminină dintre Chivas și América, nu se vor mai disputa la ora stabilită inițial. Alte două partide din divizia a doua au fost, de asemenea, anulate.

La Aguascalientes, meciul feminin dintre Necaxa și Querétaro a fost întrerupt temporar după ce jucătoarele au părăsit terenul în urma unor zgomote puternice auzite în afara stadionului Estadio Victoria. Presa locală a relatat că ar fi fost focuri de armă. Partida a fost reluată ulterior, iar Necaxa s-a impus cu 2-1.

Guadalajara, unul dintre orașele afectate de violențe, este inclus pe lista gazdelor pentru Cupa Mondială din 2026.

Companii aeriene precum Air Canada, United Airlines, Aeromexico și American Airlines au suspendat temporar zborurile către zonele afectate.

În același timp, organizatorii turneului masculin Mexican Open din Acapulco au anunțat că partidele va începe conform programului, cu aplicarea protocoalelor de securitate. Și turneul feminin Merida Open este programat să debuteze luni.