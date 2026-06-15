Horoscopul lui Dom’ Profesor,  16 iunie 2026. Teste IQ

16 iunie

Pe 16 iunie s-au născut Adam Smith, Stan Laurel, Erich Segal, Nelson Doubleday, A.E. Baconsky, Cornel Penu, Ştefan Agopian.

Nimic în „Kalendar”, iar în calendarul creştin, Sfântul Tihon, episcopul Amatundei. Bun, este şi Sf.Sfinţit Marcu. Mă întreb, „sfânt sfinţit” o fi un Sfânt cu master? Dar episcopul Tihon, la vremea lui, s-a remarcat pentru că a demolat opere de arhitectură şi artă antică: „stricând, dărâmând multe capişte idoleşti” (Mineiele, X, pagina 161). Bravo lui! „Iartă-l Doamne, că nu ştia ce face!”. Sau ştia?

Astăzi nu mai avem aproape nicio urmă despre agatârşi şi daci, denumiți și geți, pentru că, după cum au făcut legământ cu Roma, diaconii, preoţii şi episcopii greco-catolici au distrus metodic, ardeleneşte, timp de sute de ani, orice dovadă materială, relicvă arheologică, document, ruine care nu susţineau teoria purităţii latine a poporului român. Este teoria mult lăudatei Şcoli Ardelene, până mai ieri susţinută şi în Regat. Nu am spus-o eu, ci marele istoric Nicolae Iorga!

De altfel acum, în prezent, suntem martori la distrugerea sistematică de către islamişti a relicvelor şi a siturilor arhitectonice preislamice. Din aceleaşi motive ca şi ardelenii noştri, acum sute de ani. În viziunea lor strâmbă, religioasă, ruinele istorice sunt diavoleşti, statuile perfecte ale antichităţii sunt idoli!

Studiile discrete ale profesorului meu şi aici îl numesc pe Mircea Eliade erau îndreptate spre a găsi răspunsul la o singură întrebare: De ce, religia?

Acum, dacă facem conexiunea cu ceea ce spuneam altădată, că 97% din populaţia globului este la fel ca Forrest Gump, răspunsul este la îndemână.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, am înregistrat interesul domniilor voastre pentru articolul meu, cel care trata despre inteligenţă. Şi încerc să răspund multelor dumneavoastră întrebări.

Da, inteligenţa se poate măsura prin teste. Mensa este clubul celor cu un IQ de şi peste 130. Numai 0,0003% din populaţia globului fac sau sunt susceptibili de a face parte din Mensa. Acum proștii de la Mensa (inteligenții au și ei proștii lor) spun că nu se mai dau puncte, ci doar titlul de mensan, ceea ce este doar 2% din populația globului. Cam idioată democrația asta a lor...

Da, am văzut şi eu listele cu „cei mai deştepţi oameni din lume”. Făcute cu amatorism debordant de jurnalişti în lipsă de subiecte. Nu se pot pune pe listă Einstein şi Leonardo da Vinci şi alţii ca ei, pentru simplul motiv că nu au trecut niciun test IQ. Nu existau pe vremea lor!

Nu poţi să compari merele cu perele, mensani cu persoane celebre din istorie. Se poate să fi fost inteligenţi, dar cine îmi garantează că nu erau talentaţi! Şi mă gândesc la Leonardo, ale cărui încercări, multe la număr, s-au păstrat. Omul nu era inteligent sub aspectul IQ, ci extrem de muncitor, tenace şi talentat. Îmbunătăţea mereu câte o invenţie, ca de exemplu maşinile lui acvatice pe care le-am studiat la Politehnică. Pentru celebrul lui „submarin” a făcut nu mai puţin decât 267 de desene!

Iar povestea lui Einstein este mult mai complicată ca să v-o spun acum. Altă dată!

Ceea ce ştiu sigur este că cea mai deşteaptă persoană de pe Terra este o femeie, pe nume Marilyn vos Savant (in fotografia de titlu) cu un IQ testat de 228 pe scara deschisă Stanford-Binet. Bun, acum sunt discuţii şi interese până şi în acest domeniu atât de elitist.

Ba, o vedetă de Hollywood zice că este mensană şi are un IQ de 160, apoi retrage declaraţia, ba un paralitic a fost promovat cu IQ 180, fără să fi trecut testele Mensa, pentru că nu avea cum.

Să fie clar, inteligenţa fluidă, cea cu care ne naştem se poate stabili numai prin teste psihologice de tip Mensa. Realizările de excepţie, faptul că cineva pare deştept se pot baza pe educaţie, memorie, dexteritate, erudiţie, ştiinţă, talent, carismă personală. Altceva decât inteligenţă!

Da, persoanele inteligente sunt bogate. Dacă ai un IQ mai mare de 130 ai cu 70% mai multe şanse să te îmbogăţeşti decât... ceilalţi! Dacă asta îți dorești...

De exemplu, Bill Gates este mensan, cu un scor testat de 140. Iar Elon Musk are 155, cel mai deștept miliardar este John Douglas Arnold cu un IQ de 170.

Tot psihologul american Dan Karlsson, de la Academia de Studii Comportamentale FBI de la Quantico, arăta într-un text mult discutat, că membrii aleşi ai unui legislativ şi executivul, guvernul, ar trebui să facă discret şi necesar teste psihologice şi de IQ. Cum poţi să conduci, să votezi o lege dacă ai un IQ de 80? Poţi să fii fată, sau băiat de gaşcă, să ai o carismă deosebită, chiar să epatezi cu ceea ce ai memorat, dar... când eşti pus în faţa unei situaţii noi, nu ai capacitatea să faci conexiuni, să fii inteligent, să înţelegi despre ce este vorba şi să vezi toate implicaţiile legii supuse votului!

Apoi tot el spune că îi pare rău, dar, după părerea lui, două treimi din Congresul SUA şi executivul, în frunte cu preşedintele, nu ar trece de limita de IQ 110. Ceea ce nu îi recomandă pentru funcții de conducere.

Probabil că la noi, foarte puțini ar trece de 110, din cele două camere ale Parlamentului!

Dan Karlsson dă o explicaţie: este de ajuns un topor la o căruţă cu lemne! Adică poate să fie plin Parlamentul de avocaţi sau cântăreţi prostuţi, dar obedienţi, pentru că şefii de partide trebuie să fie ascultaţi, nu contraţi cu argumente inteligente! Legile sunt pentru cei mulți și săraci, nu pentru toată lumea... avantajele lor, desigur!

Buuun... Vă întreb, din nou, dacă doriți un horoscop de naștere întocmit de mine. Sigur, se pot face și horoscoape orare, care determină data și ora pentru începerea a... ceva, nuntă, afacere etc. Sau de sinastrie, sau compatibilitate, intre două persoane.

Deocamdată este doar o consultare, o statistică, dar nu este niciodată prea devreme să vă gândiți la datele care vă trebuie pentru a se întocmi un horoscop nativ. Acestea sunt numele, prenumele, data exactă a nașterii zi, lună, an și ora, la minut. Luna se va menționa in litere, nu in cifre, din experienta mea se fac, poate de emoție, greșeli. Și apoi locul nașterii, țara, orașul. Aceste date sunt absolut necesare pentru întocmirea unui horoscop adevărat.

Repet, este doar o consultare cu domniile voastre, o statistică, nu m-am hotărât încă să mai fac horoscoape pentru public. Pentru că, după cum spunea un cititor, un horoscop semnat de mine este ca o ”katana” făcută de Hattori Hanzo, în sensul rarității și competenței date în filmul ”Kill Bill”.

Am mai trecut prin aventura horoscoapelor pentru public. Acum vreo douăzeci de ani, aveam un cabinet de astrologie lângă Primăria Capitalei. Îl amenajasem după gustul meu, mobilă de ratan, o bibliotecă plină de cărți de specialitate, patru fotolii și o banchetă, tot din ratan, cu perne din piele de la ”Exotique” un birou, un PC și o imprimantă. Un perete era acoperit in totalitate de o hartă astrală, un goblen cumpărat de la ”Doi boi” din Bruxelles.

Ceilalți pereți erau decorați cu fel de fel de tablouri, pe specific astrologic. Lumina era foarte puternică, foarte caldă la vreo 2.000 de grade Kelvin, dar tot răzbăteau cele zece-douăzeci de lumânări, foarte groase și care eliberau diferite uleiuri esențiale. Un sistem hi-fi cu boxe mari, de 80 W, întregea ambientul. Muzica, dată foarte încet, un fundal sonor, doar, aici este surpriza, era un CD cu Compay Segundo, ”Buena Vista Social Club”. Care mergea în ”loop”. Toată lumea era uimită când intra în cabinetul meu, luminos și care oferea o alternativă plăcută, prietenoasă, față de haosul de afară. Era ”altceva”.

Puteam să dau trei consultații zilnic, eram în perioada când apăream, dimineața devreme, la Antena 1, în ”Canalul de Știri” al lui Trofin și Uscat și seara la TVR1. O ”consultație” dura cam două ore, la sfârșit oaspetele meu pleca cu harta astrală, un cristal, piatra semiprețioasă a zodiei europene, și o monedă chinezească cu zodia chinezească în care s-a născut.

După vreo două luni, când lista de programări depășise un an de zile, m-am îmbolnăvit. Eu am zis că de suprasolicitare, regretata mea soție, maestră Reiki, a zis că am fost otrăvit. Mi-am revenit, Denise m-a făcut bine, doar am ”baraka”. De atunci nu am mai făcut horoscoape pentru public...

Repet, doar mă consult cu domniile voastre, este încă departe hotărârea de a face horoscoape pentru public. Sper că mai am timp, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16 iunie 2026

Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerul de viaţă. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Zâmbeşte şi nu da replica imediat!

Încerci să devii mai realist, mai pragmatic. Un prag, pe care poţi să-l treci cu strălucire! Oferă circumstanţe atenuante. Iartă ca să fii şi tu iertat. Ştii legea lui Ohm: „fii om cu mine, ca să fiu om cu tine!”

TAUR

Utilizează orele de lumină pentru treburile importante. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Un mic amănunt, un zâmbet, o floare, o buburuză te poate amuza şi îţi redă speranţa!

Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi. Nu incepe astazi proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante, pentru că pe orice subiect ar fi – astăzi nu eşti suficient de convingător!

Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti azi. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie de ultimă oră te avantajează, dar verifică prin cei în care ai încredere.

Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Ai intrat într-o rutina care te protejează, dar nu te motivează – asta dacă jumătate de zi munceşti pentru alţii. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Trebuie să fii mai informat, găseşte alte surse decât cele pe care le ai acum.

RAC

O zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau spectacole. Nu o să le faci tu pe toate, dar zodia are o mulţime de nativi! Fă sinteza ultimelor evenimente!

Dacă ai unele probleme cu bancile, sau de natură financiar-bancară, nu ezita să insişti cât poţi. Tenacitatea ta poate va fi răsplătită. Posibile discuţii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Stelele iti dau reusita daca esti suficient de logic. In general vorbind, mai multe planete şi indicatori astrologici îţi îţi sunt favorabili.

Emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Te simţi depăşit şi copleşit de unele evenimente, de sentimentele tale. Nu te îneca într-un pahar cu apă!

Profesional, treburile par să meargă mai bine. La fel si amorul. Dar astăzi nu prea eşti „rezonabil”. Adică ai idei preconcepute, dar nu eşti deloc nervos. Nu vrei să fii nervos şi frustrat ceea ce este foarte bine. La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, astăzi trebuie să dai dovadă de mare abilitate. Sunt anumite „capcane” care te pândesc!

FECIOARĂ

O zi de marţi fără trei ceasuri rele. Favorabilă în multe domenii. Ocupă-te de programul obişnuit, cotidian, poate du-te la un spectacol, pe seară şi stelele spun ca totul o sa fie normal!

Conjunctura arată că ai şi noroc, deci, poate fi ziua pentru trecerea cu succes a unui obstacol, prag, examen. Pentru că, şiret şi bine informat de stele, tu ceri sprijinul celor din jurul tău. Încearcă să pari entuziast de toate noutăţile pe care ţi le comunică surâzători colegii şi/sau rudele. Dacă ei sunt mulţumiţi, trebuie să te bucuri şi tu - lasă inerţia şi prudenţa semnului de pământ, în care te-ai născut, pentru altădată!

Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte orice altceva. Lucrul bine făcut aduce preţuirea celor din jur!

Sunt favorizate domeniile vieţii în comun, lucrurile pe care le împarţi cu dragoste şi plăcere cu cei dragi. Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gasesti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat bun. Cooperarea cu noii tai parteneri sau colegi incepe să-şi arate dividentele. O veste care te interesează, probabil pe seara – încă nu poţi să-ţi dai seama cât de importantă este.

SCORPION

Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, dar după cum ştii morile zeilor macină încet... dar infinit de fin!

Profită de favorurile stelelor şi comunică cu cei din jurul tău. S-ar putea să ai surprize plăcute. Perioada îţi este favorabilă, acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine depănând amintiri frumoase. Si aşa poate să-ţi vină o idee noua, sau să-ti aminteşti de o relatie folositoare. In definitiv pentru ce ai amintiri, dacă nu le foloseşti! Evită să mănânci in oraş, pregateşte-ţi ceva de acasa, poate nişte fructe şi totul o sa fie bine!

Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te impune se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile.

Este bine să te bucuri mai mult de ce ai acum, în prezent şi să laşi deoparte, măcar astăzi, planurile măreţe de viitor. Nu din cauza “crizei” la care suntem instigaţi şi condamnaţi, ci din considerente practice şi familiale. Configuraţia cosmică te avertizeaza să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Se apropie nişte termene sau examene şi ai chef de orice numai de asta, nu! Concentreaza-te acum, ca să te distrezi după!

CAPRICORN

Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor apropiaţi, sau partenerilor de viaţă. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce dividente plăcute în viitor. Dimineaţa nu exagera, evită excesele, de orice fel, sau în orice domeniu. Fii atent, prudent, evită “locurile înguste”, domenii sau subiecte în afara expertizei tale, fii echilibrat! Totul apare destul de neclar şi confuz. Doreşti mai multa claritate şi lumină. Timpul rezolva totul… Puţintică răbdare, vorba lui Caragiale! Nu trebuie să schimbi nimic din programul pe care l-ai stabilit - chiar dacă informaţiile pe care le primeşti sunt contradictorii.

Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu trişa sentimental. Aşa trezeşti interesul şi nu eşti uitat uşor, originalitatea atrage atenţia.

Ai dori să te enervezi, să explodezi, să iei atitudine, să spui adevărul, dar te uiţi în jurul tău. Eşti singur! Lumea lasă capul în jos. Fă-ţi aliaţi de idei puternici şi aşteaptă momentul! Astăzi conjunctura astrală îţi ofera prilejul sa inchei unele lucrari sau situatii mai vechi si sa lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Este momentul să-ţi faci prieteni din anturaj, pentru ca s-ar putea sa ai nevoie in curand de sprijinul si ajutorul lor competent.

PEŞTI

Poate fi o zi neaşteptat de plăcută, în care toată lumea te intreabă ce faci şi găseşte că arăţi bine. Pană seara chiar că te simţi excelent! Tot ceea ce începi poate aduce rezultate bune.

Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul colegilor şi a prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, astăzi te simţi excelent, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi creştină!