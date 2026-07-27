Horoscopul lui Dom’ Profesor,  28 iulie 2026

28 iulie

Pe 28 iulie s-au născut Jackie (Kennedy) Onassis, Marcel Duchamp, Alberto Fujimori, Riccardo Muti, Ludwig Feuerbach, Charles Hard Townes, Ignaz Bösendorfer, Victor Babeş, Ioana Pavelescu, Nicolae Patraulea, Silviu Iorgulescu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70. Sf. Pavel de la Xiropotamu.

În ultimul timp se petrec lucruri ciudate, dragi lupi, padawani şi hobbiţi! Apar în presă, sunt făcute public, date şi informaţii paradoxale.

Suntem în plină teorie a conspiraţiei! Planeta pitică Pluton şi „vărul” Pământului, planeta Kepler-452b au fost vedete, în ultimele câteva zile, inclusiv pe DOA.

Trebuie să vă spun, de la început, că dacă descoperirile ştiinţifice făcute asupra planetei pitice Pluton, au o mare importanţă pentru astrologie, confirmă teoriile pe care le aplic în calculul şi interpretarea astrologică - planeta asemănătoare cu Pământul, Kepler-452b nu are nicio conotaţie, nicio importanţă astrologică. Dar poate să aibă o mare importanţă, dacă se trece la colonizarea ei de către umanitate.

Un raport semnat de Jamie Carter de la „Live Science” dă amănunte foarte precise, preluate de la NASA, despre planeta situată la dracu’ cu cărţi, la 1.400 de ani lumină!

Astfel, se spune că planeta este cu 60% mai mare decât Pământul, dar un om aflat pe suprafaţa ei cântăreşte doar de două ori mai mult. Şi că nu este foarte greu să se păşească pe suprafaţa planetei Kepler-452b! Că „Soarele” de acolo este mai strălucitor, mai bătrân şi dă mai multă energie cu circa 10% decât amicul nostru Sol. Că temperatura la suprafaţa planetei este mai mare decât pe Pământ. Atmosfera este mai puţin densă, dar, respirabilă prin mască. Există un „efect de seră”. Apa se găseşte în cantităţi mici.

John Grunsfeld, de la NASA, declară cu multă dezinvoltură că după câteva generaţii omenirea se va adapta perfect la condiţiile planetei Kepler-425b şi condiţiile astronomice ale orbitei planetei fiind apropiate de cele ale Pământului, nu vor fi probleme cu adaptarea plantelor pământene bazate pe fotosinteză.

Kepler-425b este muntoasă, cu mici lacuri şi cu mulţi vulcani activi. Ceea ce conduce la ideea că acolo există deja o floră şi o faună autohtonă, declară omul de ştiinţă.

Teoria conspiraţiei! Ştiu toate astea numai după o fotografie neclară făcută de sonda spaţială Kepler? Da’ deştepţi mai sunt cei de la NASA! Mă tem că au reactivat Poarta Stelară din Antarctica şi tot experimentînd adrese de destinaţie au ajuns pe Kepler-425b, la peste 1.400 de ani lumină. Poarta Stelară te poartă acolo în câteva secunde, sigur, trebuie să fie acolo o altă poartă stelară cu un dispozitiv de formare a adresei Pământului, ca să te poţi întoarce.

Gurile rele de la USAF spun că mai multe echipe de explorare s-au pierdut în spaţiu, nu au mai putut reveni pe Pământ pentru că dispozitivul de formare de la destinaţie nu funcţiona sau fusese distrus. De aceea, acum douăzeci de ani, “Star Gate Project” a fost închis. Acum se pare că a fost redeschis. Asta da, teoria conspiraţiei!

Nu mă credeţi? Da’ de unde Dalai Lama au ştiut ăia de la NASA că pe suprafaţa planetei Kepler-425b se poate respira prin mască?! Din fotografie? Bună întrebare!

Două ploi de meteoriți vor atinge vârful împreună, în noaptea de joi, 30 iulie, până vineri, 31 iulie - dar observatorii ar trebui să se aștepte la o vizibilitate slabă sub lumina Lunii, mai degrabă decât la un spectacol orbitor.

Atât Acvariidele Delta Sudice, cât și Capricornidele Alfa ating activitatea maximă la doar o noapte după Luna plină din iulie, care devine plină miercuri, 29 iulie. Potrivit Societății Americane de Meteori , Luna va fi încă plină în proporție de 98% în timpul vârfurilor acelor ploi de meteori, ceea ce înseamnă că lumina puternică a Lunii va ascunde multe dintre „stelele căzătoare” mai slabe.

Anul acesta, Acvariidele Delta Sudice sunt active între 12 iulie și 23 august și ating apogeul în noaptea de 30 spre 31 iulie. Ploaia de meteori poate duce la aproximativ 25 de stele căzătoare sub un cer întunecat ideal, dar Luna plină face ca momentul din acest an să fie departe de a fi perfect.

Alfa Capricornidele, care sunt active între 3 iulie și 15 august anul acesta, oferă aproximativ cinci meteori pe oră în aceeași noapte de vârf. Nu sunt mulți, dar ploaia de meteori Alfa Capricornide este cunoscută pentru globurile de foc strălucitoare - roci spațiale care strălucesc puternic și uneori colorat, pe măsură ce iau foc în timpul căderii prin atmosfera Pământului.

Din România, Luna va apărea strălucitoare o mare parte a nopții în jurul vârfului ploilor de meteori. O Lună aproape plină nu împiedică apariția meteorilor, dar luminează cerul suficient pentru a ascunde cele mai slabe traiectorii. Acest lucru este deosebit de important pentru Acvariidele Delta de Sud, care pot fi slabe și, de obicei, nu au mingi de foc, potrivit Societății Americane de Meteori. Chiar și așa, ploile de meteoriți care se suprapun reprezintă o noapte excelentă pentru a exersa fotografierea ploilor de meteori sau pentru a fotografia Luna.

Cel mai bun moment pentru a încerca observarea va fi între miezul nopții și zori, când radiantul - punctul din care par să emane meteorii - al Delta Aquaridelor de Sud, constelația Vărsător, este cel mai înalt pe cerul sudic. Observatorii din sudul Europei vor fi mai bine plasați decât cei mai la nord, deoarece Vărsătorul urcă mai sus la latitudini mai joase.

Pentru a avea cele mai mari șanse de a vedea stele căzătoare, țineți Luna în spatele vostru sau blocată de o clădire, copac sau deal și priviți spre cea mai întunecată parte a cerului. Ploile de meteoriți se văd întotdeauna cel mai bine cu ochiul liber.

Dacă cerul este acoperit de nori - sau cu Lună strălucitoare - în timpul vârfurilor de meteori din iulie, nu-ți face griji, deoarece vei avea o oportunitate mai bună în august. Ploaia de meteori Perseide va atinge vârful peste noapte, pe 12-13 august, imediat după Luna nouă din 12 august, când cerul va fi fără Lună, pentru rata maximă a ploii de meteori de 100 de meteori pe oră.

Aceeași Lună nouă va provoca, de asemenea, o eclipsă totală de Soare vizibilă de-a lungul unei zone înguste prin estul Groenlandei, vestul Islandei și nordul Spaniei. O eclipsă parțială de Soare va fi văzută din anumite părți ale Canadei și nord-estul SUA (Nu uitați să vă protejați ochii cu ochelari de vedere speciali pentru eclipsa solară, în orice moment pe durata fazelor parțiale.) Eclipsa nu este vizibilă din România.

Combinația dintre o eclipsă solară și vârful unei ploi majore de meteori va face din perioada 12-13 august una dintre cele mai interesante zile ale anului pentru observatorii cerului.

Personal, nu vă încurajez să pierdeți nopțile și să vă uitați la meteori. Aveți, cu siguranță, altele mai bune de făcut. Din punct de vedere astrologic ploile de meteori sunt un semn negativ. În folclor se spune ”a căzut o stea, a murit un om”. Ploile de meteori au provocat mai multe dintre extincțiile aproape totale ale vieții pe Terra. Toți marii astrologi ai antichității sfătuiau lumea să stea în case în timpul ploilor de meteori.

Dar, după cum ați constatat, există, și aici, o întreagă industrie care vinde, la prețuri deloc mici, cele necesare unui observator al cerului. Pe DOA, un astronom profesionist a calculat că, pentru început, sunt necesari 18.000 de dolari pentru dotările decente pentru un astronom amator. Începând cu un telescop bunicel, dotat cu sistem de urmărire și fotografiere cu 300 imagini pe secundă. Inclusiv termosul de cafea, neapărat din inox și fabricat numai de o anumită firmă.

Așa că mă duc să-mi fac o cafea, una mică, sperând că mâine este o nouă șansă, o nouă speranță, doar este, în definitiv, o altă zi!

O zi activă, cu o activitate trepidantă. Fii hotărât şi ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Favorurile stelelor se îndreaptă spre planul material al neguţătoriei şi cumpărăturilor.

Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă ideeu sau proiect. Dă-i înainte cu talent! Sănătatea este bună, dar cei mai sensibili Berbeci pot avea unele episoade alergice, sau să pice de pe scaun de căldură!

TAUR

Astăzi poţi să accepţi nişte compromisuri, dacă obţii ceva important. Nu renunţa la poziţia ta pe gratis! În general trăieşti într-o lume mercantilă, materialistă, nu fi tocmai tu Dalai Lama!

Casa familiei şi a rudelor este mai slab aspectată, probabil mici probleme de rutină, dar fii atent la acest domeniu. Poţi păcăli pe toată lumea, chiar dacă nu este întâi aprilie, dar nu şi pe tine însuţi. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Evită băuturile prea reci şi alimentele prea grase sau foarte consistente. Seniorii Tauri trebuie să vadă ce le mai face tiroida, că este de natura zodiei!

Din nou nişte veşti aşa-şi-aşa. Lasă analiza şi sinteza, prima impresie contează! Ceea ce poţi cumpăra astăzi, fără să fie scump, îţi va face mare plăcere şi îţi poate fi de folos.

Dacă eşti obligat să joci în continuare piesa asta de teatru care se numeşte viaţa zilnică şi nu eşti cumva în vacanţă, trebuie să faci ca simţămintele tale să nu fie evidente. Zâmbeşte şi dă-te foarte ocupat. Din fericire numai prima parte a zilei este drastică, începând de la prânz lucrurile se înviorează, urmare unei veşti. Seara plăcută, favorabilă distracţiei, spectacolelor, dragostei.

RAC

O după-amiază activă, după o dimineaţă densă. Nu lua şi nu da bani cu împrumut. Respectă promisiunile facute. Dacă nu poţi să faci ceva, informează, spune, nu dispari ca măgarul în ceaţă!

Dedică ziua familiei, cuplului şi încearcă să descifrezi relaţiile şi scopurile fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Prietenii, familia, anturajul apropiat este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor. Totuşi, ziua pare delicată. Adică, pe muche de cuţit. Se pot întâmpla, statistic vorbind, evenimente neprevăzute!

Astăzi, numai activităţi de rutină. Nu este indicat să începi noi afaceri, sau noi relaţii. Este bine să-ţi dozezi bine efortul, căldura afectează negativ pe Leii cu sensibilităţi cardiace!

Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Seara relaxantă, undeva cu aer condiţionat şi cu net pe gratis!

FECIOARĂ

Eşti foarte sensibil din punct de vedere emoţional. Fii atent la promisiunile pe care le faci, nu da speranţe inutile şi nu-ţi fă iluzii, la auzul unor veşti plăcute. Mai ai puţină răbdare!

Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată perioada este sub semnul, care, de fapt nici nu este negativ, al amânării şi al întârzierii. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată!

“Si vis pacem para bellum”, daca doresti pacea, pregateşte-te de război! Astăzi, dacă vrei neapărat, poţi avea un conflict, dar cu ceva calm, diplomaţie şi tact, poţi obţine mai multe.

Încă o dată, nu este nimic acut sau foarte ameninţător, dar picătura chinezească începe să cadă... Nici chiar prietenii apropiaţi nu te pot ajuta, mai curând strică decît folosesc. Horoscopul arată că eşti singur, ca un drumeţ în calea lupilor. Dar, „nu mor caii, cînd vor câinii”! Soluţia este disimularea inteligentă. Nici oglinda în care te uiţi nu trebuie să ştie ce vei face mâine sau unde pleci poimâine!

SCORPION

Nu te îngrijora inutil, stelele îţi sunt favorabile! Astăzi poţi profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau poţi culege o parte din avantajele ce provin din aranjamentele altora.

Configuraţia astrologică arată că ai toate şansele de reuşită, dar nu trebuie să întreci măsura, folosindu-te de influenţele favorabile. Ai, de asemenea, o dorinţă de a vorbi cu persoane care să ştie să te asculte şi să te înţeleagă. Nu trebuie, însă, să exagerezi cu destăinurile sau istorisirile mai ales către parteneri sau femei. Vorbeşte mult, dar nu spune nimic !

Primeşti veşti, unele bune, despre proiectele tale pe termen lung, dar alte date te fac să schimbi nişte planuri pentru mâine. Îţi faci programe şi aranjamente pentru restul de vară.

Evită, pe cât posibil, discuţiile cu persoane importante, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proiecte de viitor, proprietăţi sau posesiuni comune. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată, interesul tău pentru acest domeniu are o dinamică pozitivă.

CAPRICORN

După o dimineaţă densă, este bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi cât poţi. Nu este indicată schimbarea la care te gândeşti. Ţine-te de ce ai făcut până acum, deocamdată!

Poţi auzi multe lucruri relevante şi folositoare. Cu toate că ţi se propun diferite proiecte interesante, trebuie să analizezi cu atenţie substratul fiecărei afaceri în parte. Prudenţa, vigilenţa şi un dram de viclenie te pot scuti de necazuri în perioada menţionată. Poziţia Lunii şi a lui Mercur ne îndreptăţesc să spunem că este bine, ca în perioada zilei de astăzi, să asculţi cu atenţie şi să provoci partenerii la discuţii. Poţi auzi multe lucruri relevante şi folositoare.

Astăzi rupe orice discuţie care poate degenera într-un eventual schimb de replici dure, cu cei din jurul tău, cunoscuţi sau necunoscuti. Seară plăcută, cu public, la spectacol, sau la terasă.

Nu-ţi fă nici un program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Este bine să amâni tot ce este nou şi neînceput, mai ales în a prima parte a zilei. Ar trebui să fie o zi liniştită, în care poţi înregistra realizări cu dinamică pozitivă, atât în mijloace financiare cât şi în trăiri existenţiale. Din punct de vedere emoţional eşti pe lungimea de undă a celor din jurul tău şi în special a celor dragi şi apropiaţi, cărora, ţi se pare că, în această perioadă, le înţelegi mai bine atitudinile, scopurile şi motivaţiile.

PEŞTI

Nu te enerva din lucruri mărunte, cum ar fi incidentele casnice sau întârzierile. Numai proştii sunt sobri tot timpul. Zâmbeşte, păstrează-ţi calmul, optimismul şi buna dispoziţie!

O perioadă complexă, dar care zi nu este complicată?! În această perioadă, astăzi sau în curând, ţi se cere din nou ajutorul, de către un prieten poate din zodia Racului în orice caz semn de apă. Întotdeauna trebuie să ai o atitudine pozitivă, dar să nu promiţi niciodată mai mult decât poţi să faci, în speranţa ca se rezolvă, sau se uită. Nu trebuie să devii un „yesman”!