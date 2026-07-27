Republica Moldova. Un consilier socialist din Primăria Chişinău i-a îndemnat să părăsească ţara pe cei care vorbesc limba română.

Declaraţiile au fost făcute de vicepreşedintele fracţiunii sociaiştilor, Dinari Cojocaru, în cadrul şedinţei din 27 iulie a Consiliului municipal Chişinău.

Dinari Cojocaru a început să se expună în limba rusă la proiectul cu privire la aprobarea acordului de colaborare între Primăria Chișinău și Asociația Obștească Clubul Sportiv Municipal Chișinău. La un moment dat a renunţat să se expună în rusă. „Voi trece la moldovenește”, a declarat consilierul.

Cineva din sală i-a reproşat că limba pe care o vorbim este româna.

Atunci socialistul s-a aprins şi mai tare: „Eu sunt moldovean. Care sunt români să se ducă în România să grăiască. Moldovenii grăiesc la ei acasă!”

Spiritele au fost potolite de consilierul din partea Mişcării Alternativa Naţională (MAN), partid condus de primarul Ion Ceban. „Domnule Dinari, haideți, colegi, vă rog, transformăm ședința în piață”, a declarat consilierul care prezida şedinţa.

Dinari Cojocaru este membru şi activist al PSRM, fiind şi un susţinător fidel al lui Igor Dodon. S-a remarcat în repetate rânduri prin declaraţii şi acţiuni scandaloase.

Este medic de profesie, iar din iulie 2015, și consilier municipal din partea PSRM. Tot el este unul dintre cei mai generoși finanțatori ai socialiștilor. În 2014, acesta a vărsat în bugetul formațiunii politice din care face parte suma de 407.500 de lei. Chiar dacă a declarat că a câștigat, în doi ani, cumulativ, doar 42.000 de lei.

Adică de aproape zece ori mai puțin. În ianuarie 2015, Dinari Cojocaru a declarat pentru ziarul Timpul că banii îi avea din nişte transferuri oficiale de la niște rude de peste hotare.

Consilierul socialist a fost vizat și într-o anchetă a jurnaliștilor de la RISE Moldova. Potrivit investigației, „Dinari Cojocaru este unul dintre socialiștii care s-au grupat în jurul unei afaceri secrete cu o companie offshore conectată la Federația Rusă și creată într-unul dintre cele mai cunoscute paradisuri fiscale din lume – Bahamas. Miza a fost mare: un transfer de peste 30 de milioane de lei.

Banii au intrat în Moldova cu câteva luni înainte de prezidențiale, printr-o firmă de media. În baza unor contracte de împrumut, milioane de lei au ajuns din această companie la sponsori ai partidului. Unul dintre ei este Dinari Cojocaru, care pe 20 aprilie 2016 a semnat un contract de împrumut cu Exclusiv Media, cu cifrele „rotungite” – 500.000 lei”, se arată în anchetă.