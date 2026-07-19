Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că a aflat despre nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier într-un mod surprinzător. Potrivit acestuia, Ion Ceban, primarul Chișinăului, ar fi cunoscut informația cu câteva ore înainte ca aceasta să fie anunțată oficial, în timp ce lideri ai PNL nu fuseseră informați.

Edilul Capitalei a relatat episodul într-o intervenție publică, precizând că discuția a avut loc în timp ce se afla la Singapore.

Ciprian Ciucu a declarat că vestea nominalizării l-a surprins și că, imediat după ce a aflat, a discutat cu Ion Ceban.

„Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot s-o probez, dar... credeți-mă pe cuvânt, că n-am cum să inventez așa ceva”, a spus prim-vicepreședintele PNL.

Acesta a povestit că, după ce a aflat despre decizia președintelui Nicușor Dan, i-a spus lui Ion Ceban că Adrian Veștea fusese desemnat premier fără ca liderii PNL să fi fost informați în prealabil.

„Vine la mine domnul Ceban, primarul Chișinăului. I-am spus că tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm – că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu – l-a nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice: «A, nu știai?»”, a declarat Ciucu.

Potrivit acestuia, l-a întrebat pe edilul Chișinăului dacă știa deja despre decizie, iar răspunsul ar fi fost afirmativ: „L-am întrebat: «Tu știai?». Mi-a răspuns: «Da, de câteva ore». Mi-a arătat telefonul, unde îi scrisese cineva despre Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și a lui Dan Motreanu că Veștea va fi nominalizat premier al României”.

La scurt timp după declarațiile lui Ciucu, primarul Chișinăului a respins orice insinuare privind o implicare în criza politică din România.

„Urmăresc declarațiile făcute în spațiul public la adresa mea, în care aș fi învinuit, în mod nejustificat, precum că aș avea vreo implicare în criza politică din România. Nu am nicio idee la ce se referă primarul Bucureștiului și cum aș fi implicat”, a declarat Ion Ceban.

Acesta a calificat afirmațiile drept „nefondate și lipsite de orice bază reală”.

Ceban a precizat că discută frecvent cu numeroși oficiali și reprezentanți ai mediului public din România și că întâlnirea cu Ciprian Ciucu a avut ca temă proiecte de colaborare.

„Am discutat cu domnul Ciucu despre proiecte și discut cu foarte multă lume din România: politicieni, reprezentanți din mediul academic, persoane notorii, dar asemenea declarații sunt ieșite din comun”, a spus edilul Chișinăului.

La finalul mesajului, acesta și-a exprimat speranța ca România să depășească actuala criză politică „în interesul cetățenilor și al stabilității regionale”.

În ultimii ani, Ion Ceban a dezvoltat relații de colaborare cu mai multe administrații locale din România, printre care și Consiliul Județean Brașov, condus de Adrian Veștea.

În ianuarie 2025, cei doi s-au întâlnit la Brașov și au discutat despre dezvoltarea colaborării dintre Primăria Chișinău și Consiliul Județean Brașov.

La acel moment, Ion Ceban scria pe Facebook: „Astăzi am avut o întrevedere foarte bună cu președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea. Am discutat despre proiectele pe care reușește Chișinăul să le realizeze, în special cele în colaborare cu partenerii din România. Am mulțumit pentru suportul României și în această perioadă destul de complicată pentru țara noastră. Am stabilit să avem o bună comunicare și colaborare pe viitor cu Consiliul Județean Brașov.”

Potrivit informațiilor publicate de G4Media, Ion Ceban a continuat să păstreze relații cu unii lideri locali din Brașov inclusiv după ce autoritățile române i-au interzis accesul în România, în iulie 2025, invocând relațiile sale cu Rusia.

Tot în județul Brașov, la Predeal, deține o proprietate Boris Gîlcă, apropiat al lui Ion Ceban. În 2023, vila acestuia a fost percheziționată de DNA într-un dosar privind presupusa delapidare a unor fonduri europene destinate refugiaților ucraineni. Procurorii susțineau atunci că o parte dintre bunurile și proviziile destinate refugiaților ar fi fost depozitate la imobilul din Predeal, în loc să ajungă la beneficiari.

De asemenea, presa a relatat că Ion Ceban se afla la Moscova în februarie 2022, în perioada în care Rusia a declanșat invazia asupra Ucrainei.