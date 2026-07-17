Adrian Veștea a declarat că a acceptat desemnarea pentru funcția de premier după ce i s-a transmis că voturile necesare în Parlament erau aproape asigurate. Fostul premier desemnat a povestit, în podcastul Legende Urbane, cum sprijinul politic s-a destrămat în zilele următoare, ce rol a avut decizia UDMR și de ce a mers la sediul AUR înaintea votului de învestitură.

Veștea a spus că, înainte de anunțarea nominalizării, a discutat cu președintele Nicușor Dan și a primit asigurări că există premisele formării unei majorități parlamentare. Numele său ar fi fost acceptat de principalele forțe implicate în negocieri, iar desemnarea trebuia să rămână confidențială până la comunicarea oficială.

Fostul premier desemnat a afirmat că intenționa să discute cu reprezentanții partidului imediat după primirea propunerii, însă i s-a cerut să nu facă publică nominalizarea.

„Mi s-a spus că există această oportunitate în care voturile sunt aproape sigure, că sunt o persoană agreată (a spus președintele Nicușor Dan) și că ar trebui să facem acest lucru. Mi-am manifestat încă de atunci intenția de a suna la partid și de a încerca să avem o discuție în acest sens. S-a cerut ca până se va face această nominalizare să rămână confidențială, să nu ies în zona publică. Ceea ce s-a întâmplat ulterior vedem cu toții, am pornit pozitiv, (…) am impus niște oameni care au pe de-o parte experiența guvernului anterior (Alexandru Nazare la Finanțe). (…) Am încercat ca acest guvern să fie unul credibil, care să ia decizii importante într-un moment critic”, a spus Veștea la posdcastul Legende Urbane.

Adrian Veștea a arătat că a încercat să formeze o echipă guvernamentală credibilă, care să includă persoane cu experiență în Executivul anterior. Printre numele propuse s-a aflat Alexandru Nazare pentru Ministerul Finanțelor. Potrivit lui Veștea, viitorul Guvern trebuia să adopte decizii importante într-un moment dificil. Calculele pentru învestitură se bazau pe voturi venite de la parlamentari din mai multe partide, chiar dacă unele formațiuni nu anunțaseră oficial susținerea Cabinetului.

Veștea a spus că se anticipa opoziția unor membri ai PNL, dar și sprijinul altor parlamentari liberali.

În privința USR, planul nu se baza pe voturile întregului partid. Exista însă posibilitatea ca o parte dintre parlamentarii formațiunii să voteze Guvernul, dacă se contura o majoritate.

„Era știut faptul că probabil va fi o îndârjire din partea unor colegi din PNL, dar că va exista o deschidere din partea altor colegi din PNL. Nu se conta pe voturile USR, din ce înțeleg doar a unei părți posibile în situația în care se crea toată această majoritate, probabil existau persoane și de acolo care ar fi putut să voteze guvernul acesta. Ne așteptam ca dacă UDMR nu va intra la guvernare, cel puțin va asigura posibilitatea de a vota un guvern, care era un guvern care pe de-o parte era pus în situația de a gestiona problemele de urgență, dar și un guvern de sacrificiu care în orice moment, pe orice moțiune de cenzură să fie înlăturat. (…) La vremea respectivă, din ceea ce înțelesesem au existat aceste majorități. S-a pornit pe un lucru care era aproape sigur”, a precizat el.

Fostul premier desemnat a afirmat că UDMR era așteptată să asigure voturile necesare chiar dacă nu urma să intre în Executiv.

Guvernul era văzut ca o formulă care trebuia să gestioneze problemele urgente, dar care putea fi demisă ulterior printr-o moțiune de cenzură.

Adrian Veștea a spus că poziția UDMR s-a modificat la câteva zile după desemnarea sa, iar acest lucru a afectat calculele pentru votul de încredere. Potrivit acestuia, decizia formațiunii de a nu susține Guvernul ar fi apărut miercuri, după nominalizarea făcută duminică.

„Dacă îmi amintesc bine, undeva în cursul zilei de miercuri (după nominalizarea făcută duminică)”.

Fostul premier desemnat a vorbit și despre informațiile potrivit cărora UDMR ar fi primit indicații de la Bruxelles pentru a nu vota noul Cabinet. Veștea a spus că a discutat cu liderii formațiunii după luarea deciziei, iar explicația primită a fost că poziția fusese stabilită în interiorul partidului.

„Am fost de vorbă cu liderii UDMR după decizie și au spus că au avut o ședință în care a existat un număr foarte mare de lideri din cadrul UDMR care au considerat că ar trebui să existe o astfel de abordare din partea lor (să nu voteze). Aceasta este democrația și regulile după care funcționează partidele politice”, a arătat Veștea.

El a afirmat că hotărârea UDMR trebuie privită ca rezultatul unei decizii interne, luate potrivit regulilor după care funcționează partidele. Retragerea sprijinului a redus însă numărul voturilor pe care se baza formula guvernamentală și a contribuit la respingerea Executivului în Parlament.

Adrian Veștea a explicat și motivul întâlnirii de la sediul AUR, vizită care a provocat reacții în spațiul public. El a declarat că discuțiile s-au concentrat asupra situației economice și că a considerat normal să poarte un dialog cu toate partidele reprezentate în Parlament.

„Am avut discuții despre aspecte ce țineau de situația economică. (…) Am avut această deschidere, nu am închis ușa nimănui. (…) Le-am spus și lor: în situația în care sunt lucruri care pot aduce beneficii economiei României eu sunt primul care mi-aș dori să se întâmple lucrurile astea. (…) Am văzut această deschidere de care au dat dovadă și consider că este necesar ca până la urmă, atâta vreme cât fiecare dintre aceste partide politice au voturi din partea cetățenilor României și vedem cu toții ultimele sondaje de opinie, să ai această deschidere. Nu mi se pare normal să trântești ușa în nas și să spui că de fapt nu ai de gând să discuți cu nimeni”, a explicat Veștea.

Fostul premier desemnat a spus că nu a dorit să excludă de la discuții nicio formațiune care are reprezentare parlamentară și voturi primite de la cetățeni. Potrivit acestuia, propunerile care puteau aduce beneficii economiei trebuiau analizate indiferent de partidul din care proveneau. Veștea a negat că întâlnirea ar fi inclus negocieri privind ocuparea unor funcții în viitorul Executiv.

„Nu am avut discuții despre funcții, nimic altceva decât lucruri pe care doreau să mi le prezinte”, a mai spus acesta.

El a susținut că reprezentanții AUR i-au prezentat exclusiv teme și propuneri pe care doreau să le aducă în discuție, fără negocieri privind împărțirea pozițiilor guvernamentale.