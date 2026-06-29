Stabilitatea economică a României se află într-un moment critic din cauza incertitudinilor din politică. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a lansat un avertisment cu privire la riscurile majore care amenință finanțele publice în perioada imediat următoare, în contextul analizelor recente transmise de partenerii internaționali.

Această reacție vine după ce agenția internațională de evaluare financiară Moody's a atras atenția, la sfârșitul săptămânii trecute, asupra vulnerabilităților accentuate de actualul context intern. Specialiștii agenției subliniază că o perioadă prelungită de incertitudine politică, dublată de absența unei majorități parlamentare solide și funcționale, poate genera presiuni uriașe asupra procesului de consolidare fiscală și asupra punerii în aplicare a reformelor structurale pe care România și le-a asumat.

Conform precizărilor oficiale transmise printr-un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor, reprezentanții Moody's consideră că existența unui cadru politic stabil și capacitatea instituțională solidă de a susține măsurile economice obligatorii reprezintă piloni esențiali. Aceștia sunt vitali pentru ca România să poată menține traiectoria de reducere a deficitelor asumată pentru următorii ani.

În acest context tensionat, șeful de la Finanțe a subliniat importanța menținerii unei direcții clare și responsabile pentru a evita consecințe extrem de dure asupra economiei naționale.

„Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de țară. Am mai fost într-un punct vulnerabil și am reușit, prin măsuri dificile și printr-o direcție fiscală responsabilă, să evităm un scenariu foarte periculos pentru România. Linia responsabilității trebuie păstrată. Agențiile de rating nu se uită doar la cifre. Se uită și la capacitatea unei țări de a-și respecta angajamentele, de a reduce deficitul, de a duce PNRR mai departe și de a rămâne predictibilă pentru investitori și partenerii europeni”, a declarat Alexandru Nazare.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor arată că, până în prezent, proiecțiile și așteptările celor de la Moody's se bazau pe o scădere treptată și constantă a deficitului bugetar. Scenariul inițial previziona o reducere a acestuia de la nivelul de 7,9% din PIB estimat în 2025, până la 6,5% în cursul anului 2026 și, ulterior, la 5,9% în 2027. Cu toate acestea, specialiștii agenției avertizează că atingerea acestor obiective depinde în mod direct de capacitatea autorităților de la București de a menține ritmul consolidării fiscale și de a adopta politici economice eficiente după anul 2026.

Pe lângă gestionarea deficitului, analiza celor de la Moody's scoate în evidență și o altă problemă spinoasă, respectiv creșterea costurilor de finanțare ale statului român. Experții estimează o evoluție îngrijorătoare a plăților aferente dobânzilor, care ar putea ajunge la 9,2% din totalul veniturilor bugetare în 2026 și la 9,6% în anul 2027.

Această presiune suplimentară este cauzată de randamentele ridicate de pe piețele financiare și de acumularea accelerată a datoriei publice din ultimii ani. Mai mult, Ministerul Finanțelor amintește și de expunerea României la fluctuațiile pieței valutare, având în vedere că puțin peste jumătate din datoria publică totală este contractată în valută.

O altă componentă strategică analizată cu atenție de agenția internațională este stadiul implementării proiectelor și reformelor din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență. România se află sub presiunea unui calendar extrem de strâns, termenul-limită pentru finalizarea tuturor investițiilor fiind data de 31 august 2026.

'Moody's remarcă faptul că România a accelerat implementarea PNRR, rata ajungând la aproximativ 70% după ultima plată aprobată de Comisia Europeană, însă întârzierile în formarea unui guvern stabil pot afecta finalizarea reformelor și investițiilor rămase. Analiza Moody's nu reprezintă o acțiune de rating și nu indică probabilitatea unei modificări imediate a ratingului de credit', se mai arată în comunicatul citat.

În prezent, România beneficiază din partea Moody's de un calificativ de tip Baa3. Situația rămâne însă extrem de fragilă la nivel internațional. Toate cele trei mari agenții de rating globale, respectiv S&P Global Ratings, Moody's și Fitch, mențin o perspectivă negativă asociată ratingului suveran al României. Acest statut plasează economia națională la o distanță foarte mică de o eventuală retrogradare în categoria junk, adică a ratingurilor nerecomandate pentru investiții, fapt care ar scumpi masiv creditele și ar îndepărta investitorii străini.