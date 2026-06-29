România, într-o situație catastrofală și din punct de vedere economic, dar și politic. Un subiect discutat, luni, de Dan Andronic și de Adrian Severin, fost ministru de Externe, la podcastul Hai România, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Fiecare zi reprezintă o mare problemă din punct de vedere administrativ, pentru că țara este dirijată de un Executiv interimar. Pericolul este uriaș, a avertizat Dan Andronic.

„Nu avem guvern. Se pare că nu vom avea guvern. Avem un guvern demis, care acționează cu frâna de mână trasă. Două săptămâni de la primele evaluări ale Moody's și Fitch, dacă nu mă înșel, în privința rating-ului de țară, care vor reprezenta un semnal și pentru celelalte agenții de rating. Pentru că dacă te duce cineva în jos, în niciun caz nu se te ducă altcineva în sus. Se cam iau una după alta. Ați lucrat cu ele, știți cum e, știți ce impact e. Eu tot încerc să spun un lucru de două săptămâni, trei săptămâni, când tot văd zbaterile astea fără sens”, a explicat jurnalistul.

„România nu are o criză politică. România are o criză economică peste care s-a suprapus o criză politică. Criza economică este mult mai importantă decât criza politică. Mă interesează foarte puțin ce declară George Simion, mă interesează foarte mult ce face George Simion, ce fac Grindeanu, Nicușor Dan, Bolojan. Pentru că oamenii ăștia, mă întreba cineva la un moment dat ce motivație ar putea să aibă un parlamentar AUR, care votează pentru instaurarea unui guvern. Și am spus foarte simplu: patriotism. Grija față de oameni”.

Dan Andronic este de părere că asupra României planează un mare pericol, iar căderea în prăpastie e aproape.

„Pentru că, până la urmă, un guvern pe care îl pui nu e un rege. E un guvern care poate fi amendat în Parlament, dacă o ia razna. Dar să n-ai guvern este mai rău decât să ai un guvern care îți place sau nu îți place, din care faci sau nu faci parte. Că, până la urmă, toată lumea poate să facă parte dintr-un guvern. Că atunci de ce am mai făcut alegeri? Ideea este că, eu cred că ne ducem într-o prăpastie din care ne va lua foarte mult ca să mai ieșim. Î

Îngrijorat de situație este și Adrian Severin. Situația economică și criza politică nu prevestesc nimic bun. O cale de ieșire la lumină nu prea se vede în acest moment. Despre cauzele care au dus la marile probleme a vorbit fostul ministru de Externe.

„Criza economică e din cauza crizei politice. Am intrat în criză politică din cauza crizei constituționale, care este o criză a democrației. Decidentul politic este cel care în sistemul nostru rezultă dintr-un anumit tip de alegeri care iată pot fi și anulate, pot fi și contrafăcute și așa mai departe. Și această criză este și rezultatul unei crize geopolitice, unei crize globale, pentru că din păcate în România se ciocnesc interesele unor puteri și iată că, după părerea mea, cei mai mulți dintre cei care conduc sunt dependenți.”