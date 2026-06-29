Posibilitatea formării rapide a unui nou Guvern este redusă în acest moment, în contextul blocajului din negocierile politice, potrivit secretarului general al PNL, Robert Sighiartău. Liberalul susține că președintele Nicușor Dan este cel care trebuie să găsească o soluție de compromis pentru deblocarea situației.

Robert Sighiartău a afirmat că declarațiile recente ale liderilor PSD reduc considerabil șansele de a se ajunge la un acord politic.

„Din luările de poziții ale PSD, în acest moment, șansele sunt minime. Asta pentru că deși PSD a generat această criză împreună cu AUR, când au dat jos acest Guvern, ei nu au venit până acum cu soluții, au avut două soluții paravan, care din păcate pentru ei nu au trecut de testul votului în Parlament”, a spus liderul PNL.

Sighiartău a susținut că PNL, alături de USR și UDMR, a venit cu o propunere de compromis în timpul discuțiilor pentru formarea Executivului.

„Noi am pus pe masă soluția aceasta, îmbrățișată de trei partide de centru-dreapta, să avem guverne minoritare succesive, să începem noi, ca să ducem în continuare măsurile și reformele pe care le-am avut, până la anul, după care să vină un Guvern minoritar PSD, care să fie învestit tot cu votul nostru. Cred că era o soluție amiabilă, în care tot noi am cedat destul de mult. În acest moment, se pare că nu a fost luată în considerare această soluție. Rămâne să vedem ce va face președintele”, a declarat secretarul general al PNL.

Potrivit lui Robert Sighiartău, responsabilitatea găsirii unei soluții revine acum șefului statului, care trebuie să decidă între variantele aflate pe masă.

„E clar că președintele multe soluții nu mai are, decât să decidă între cele două variante, guverne minoritare. Dacă aceste soluții nu vor trece de votul Parlamentului, atunci președintele României are și această opțiune de a declanșa alegeri anticipate. Din punctul meu de vedere, în acest moment, decizia este la președinte, pentru că el ar trebui să medieze și să vină cu un compromis, noi am pus pe masă acest compromis”, a afirmat liderul liberal.

Robert Sighiartău a mai declarat că România are nevoie cât mai curând de un Executiv cu puteri depline, pentru a putea îndeplini obligațiile asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Este în interesul țării să avem un Guvern cu puteri depline cât mai repede. Sunt opt jaloane de îndeplinit, aproximativ nouă legi pe care trebuie Executivul să le treacă prin Parlament. Deci cu siguranță, va fi nevoie de o sesiune extraordinară specifică doar pentru PNRR (…). Așadar, ne dorim acest Guvern cât mai repede, dar soluția este la președinte”, a spus acesta.

În final, secretarul general al PNL a reiterat că formațiunea și-a prezentat condițiile atât în privința programului de guvernare, cât și a formulei politice pentru viitorul Executiv.

„Mingea este la președinte. Noi am spus foarte clar condițiile pe care le avem și din punct de vedere al programului de guvernare urgențele care trebuie rapid rezolvate, după care am vorbit și politic cum ar trebui să fie un acord, astfel încât lucrurile să funcționeze și să nu ajungem într-o altă criză”, a concluzionat Robert Sighiartău.