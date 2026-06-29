Creşterea accelerată a preţului la aur, din ultima perioadă, şi interesul tot mai mare manifestat de români pentru investiţiile în metale preţioase au generat un efect secundar periculos. În ultimele luni, s-a înregistrat o amplificare îngrijorătoare a tentativelor de fraudă. Tot mai multe produse contrafăcute sunt scoase la vânzare în spaţiul virtual, în special pe grupuri private de comunicare sau prin intermediul unor site-uri care copiază identitatea unor comercianţi consacraţi, conform Agerpres.

Conform specialiştilor, falsurile au devenit din ce în ce mai sofisticate în ultima vreme. Escrocii reuşesc să reproducă în mod aproape perfect aspectul vizual al unui produs autentic, reuşind să falsifice inclusiv ambalajele de protecţie şi certificatele de autenticitate care însoţesc în mod normal metalele preţioase.

Problema devine evidentă în momentul în care cumpărătorii încearcă să revândă bunurile achiziţionate din surse neverificate, sperând să obţină un profit sau să îşi recupereze lichidităţile.

„Având în vedere că noi nu doar vindem aur de investiţii, dar şi cumpărăm, pot spune că numai noi şi partenerii noştri autorizaţi am avut de-a face de la începutul anului cu zeci de cazuri în care clienţi au venit să ne revândă monede sau lingouri de aur achiziţionate de pe diverse siteuri sau diverse persoane. Cele mai falsificate produse sunt lingourile din aur marca elveţiană PAMP, monedele din aur Franz Iosif de 4 ducaţi şi monedele americane din aur Buffalo.

Falsificatorii folosesc wolfram sau alte metale cu densitate aproximată de cea a aurului şi acoperite cu un strat subţire de aur, de asemenea se foloseşte argintul în loc de aur şi se plachează cu aur. Întâlnim, de asemenea, monede Fanz Iosif de patru ducaţi din aur, produse în Turcia şi nu bătute de Monetăria Austriei cum e normal. Falsurile au o puritate mai mică decât cea declarată în acte. În loc de 23,6 carate, au 18 sau 19 carate”, afirmă Daniel Văduva.

Cele mai multe produse contrafăcute ajung pe piaţă prin intermediul internetului, pe platforme care propun preţuri mult mai mici decât cotaţiile oficiale ale pieţei. De exemplu, dacă un lingou standard de 5 grame are o valoare de piaţă de aproximativ 3.500 de lei, anumite pagini web obscure le oferă spre vânzare la sume cuprinde între 500 şi 1.000 de lei. Această reducere masivă, de 70-80%, reprezintă o anomalie absolută, deoarece astfel de discounturi nu există în realitate pe piaţa aurului fizic.

O altă metodă utilizată frecvent de reţelele de infractori este clonarea integrală a site-urilor aparţinând unor companii de renume din acest domeniu. După ce creează o copie fidelă a platformei oficiale, atacatorii atrag victimele cu oferte extrem de avantajoase. Imediat ce reuşesc să strângă câteva mii de comenzi, iar banii sunt direcţionaţi către conturi bancare suspecte sau portofele de criptomonede, site-urile sunt închise definitiv, iar cumpărătorii rămân şi fără bani, şi fără produse.

Identificarea cu certitudine a produselor autentice din metale preţioase necesită proceduri tehnice specifice. Autenticitatea se poate stabili prin analiza XRF (fluorescenţă cu raze X), o metodă non-invazivă extrem de precisă care determină compoziţia chimică exactă a metalului de la suprafaţă. De asemenea, specialiştii apelează la verificarea riguroasă a densităţii, măsurarea dimensională de mare precizie, cântărirea electronică şi confruntarea seriei unice cu datele din certificatul de autenticitate, comparând toate elementele cu specificaţiile tehnice ale producătorului oficial.

În cazurile complexe, în care planează suspiciuni majore de fraudă, confirmarea finală şi incontestabilă a compoziţiei se poate realiza doar prin intermediul unor teste invazive. Aceste proceduri avansate presupun tăierea efectivă a produsului şi testarea chimică sau fizică a materialului aflat în interiorul lingoului sau al monedei.

Investiţia în metale preţioase trebuie privită în primul rând ca o metodă de conservare a capitalului, motiv pentru care riscurile asociate achiziţiilor din surse nesigure pot anula complet scopul acestei acţiuni.

„În realitate, când cumperi aur de investiţii nu cumperi doar metal preţios, ci şi siguranţă. Diferenţa de preţ între un dealer autorizat şi o ofertă care pare prea bună pentru a fi adevărată poate însemna diferenţa dintre o investiţie sigură şi pierderea întregii sume. În piaţa aurului nu există reduceri de 60-70%. Dacă un preţ este mult sub nivelul pieţei, aproape întotdeauna este un semnal de alarmă.

Recomandarea noastră pentru cei care suspectează că au cumpărat un produs contrafăcut este să nu încerce să îl revândă, ci să îl prezinte cât mai rapid unui specialist pentru verificare şi, dacă se confirmă falsul, să sesizeze autorităţile competente”, a mai spus Daniel Văduva.