PSD a anunțat luni, 27 iulie 2026, că începe demersuri juridice împotriva hotărârilor adoptate de Guvernul Bolojan după demiterea Executivului, acuzând depășirea atribuțiilor de administrare curentă. Partidul va cere marți Curții de Apel București suspendarea actelor deja publicate și va sesiza Parchetul General pentru analizarea posibilelor consecințe penale.

PSD afirmă că a susținut și continuă să susțină măsurile necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și pentru absorbția fondurilor europene. Formațiunea arată că această disponibilitate a fost demonstrată inclusiv în actuala sesiune extraordinară a Parlamentului, însă consideră că obiectivele strategice trebuie realizate cu respectarea Constituției și a legislației în vigoare.

Partidul a anunțat că a început luni o serie de demersuri juridice împotriva Guvernului Bolojan, pe care îl acuză că acționează în continuare ca și cum ar avea un mandat deplin, deși a fost demis. Potrivit PSD, măsurile reprezintă prima etapă a unui proces prin care presupusele abuzuri vor fi reclamate în fața autorităților competente.

Formațiunea susține că mandatul Guvernului a încetat, iar perioada de interimat a miniștrilor a depășit termenul constituțional de 45 de zile. După demiterea de către Parlament, activitatea Executivului ar trebui să fie limitată la actele necesare administrării curente, arată PSD.

Partidul afirmă că această limitare nu reprezintă o interpretare politică sau juridică, ci o regulă stabilită în mod explicit de Constituție.

PSD îl acuză pe premierul demis Ilie Bolojan că a ignorat restricțiile aplicabile unui Guvern demis și că a inițiat acte de dispoziție care produc efecte pe termen lung. Formațiunea se referă la hotărâri de Guvern și la politici publice despre care susține că nu puteau fi adoptate de un Executiv rămas doar cu atribuții de administrare curentă.

Partidul afirmă că nu este vorba despre nereguli formale sau pur tehnice, ci despre măsuri cu efect direct asupra unor proiecte importante pentru România. Printre actele contestate se află Strategia națională pentru conservarea biodiversității și Planul de Acțiune aferent.

PSD susține că documentele pot avea consecințe asupra construcției de autostrăzi, exploatării gazelor naturale din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep și finalizării sau construirii unor hidrocentrale.

Formațiunea consideră că acestea sunt politici publice pentru viitor, adoptate de un Guvern care nu mai dispune de un mandat deplin.

PSD a anunțat că a contestat hotărârile adoptate în ședința de Guvern din 23 iulie 2026, precum și alte opt acte despre care susține că au fost aprobate prin depășirea limitelor legale. Partidul afirmă că hotărârile urmează același tipar, reprezentat de ignorarea unor avize negative, depășirea atribuțiilor și exercitarea unor competențe ministeriale după expirarea perioadei de interimat.

Marți, 28 iulie, formațiunea va sesiza Curtea de Apel București și va solicita suspendarea executării hotărârilor deja publicate. PSD arată că legea îi permite să sesizeze instanța fără să aștepte mai întâi un răspuns din partea Guvernului.

În privința actelor care nu au fost încă publicate, partidul a anunțat că le va contesta imediat după apariția lor în Monitorul Oficial.

Formațiunea a anunțat și sesizarea Parchetului General, pentru ca procurorii să analizeze, în limitele competențelor legale, dacă adoptarea și aplicarea actelor respective pot avea consecințe penale. PSD cere Guvernului Bolojan să oprească publicarea hotărârilor contestate în Monitorul Oficial.

O altă variantă indicată de partid este reintroducerea actelor în circuitul legislativ, pentru reconsiderarea lor în conformitate cu normele constituționale. Formațiunea susține că România are nevoie de un Guvern care respectă Constituția și anunță că va folosi toate instrumentele juridice disponibile pentru contestarea actelor adoptate de Executiv.

PSD afirmă că demersurile au ca obiectiv restabilirea ordinii constituționale și stabilirea răspunderii pentru persoanele despre care susține că au depășit limitele mandatului.

Partidul încheie mesajul prin acuzația că Guvernul demis a ales să ignore Constituția, în timp ce PSD a decis să o apere.