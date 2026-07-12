Un raport recent al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a declanșat un val de reacții vehemente pe scena politică din România. Documentul oficial evidențiază o realitate îngrijorătoare: țara noastră a înregistrat cea mai dramatică diminuare a salariilor reale din sectorul de învățământ de la nivel european. În acest context, reacțiile opoziției nu au întârziat să apară, fiind taxată lipsa de implicare a actualului Executiv în susținerea cadrelor didactice.

Cristina-Emanuela Dascălu, deputat AUR de Iași și cel mai activ parlamentar al actualului mandat din perspectiva numărului de întrebări, interpelări și inițiative legislative depuse, a lansat vineri o serie de critici aspre. Aceasta a subliniat că actualul cabinet condus de Ilie Bolojan tratează un sector strategic precum învățământul cu o superficialitate greu de tolerat, conform ziaruldeiasi.ro.

Parlamentarul de Iași atrage atenția asupra modului în care autoritățile de la București aleg să gestioneze crizele financiare, sacrificând constant veniturile celor care formează viitoarele generații.

„Raportul care plasează România printre statele europene cu cele mai mici venituri ale cadrelor didactice confirmă că Guvernul Bolojan continuă să trateze educația ca pe un domeniu care poate fi sacrificat ori de câte ori apar probleme bugetare sau calcule politice de moment. În timp ce alte state au înțeles că școala este o investiție strategică, statul român continuă să își subfinanțeze profesorii și să ignore rolul esențial pe care aceștia îl au în dezvoltarea societății.

În spatele fiecărui salariu insuficient se află ani de studii, examene, perfecționare continuă, responsabilitatea formării heruvimilor și a caracterelor și efortul zilnic al oamenilor care modelează viitorul această țări. Fiecare lecție predată construiește competențe, fiecare generație educată susține economia, cultura, cercetarea și siguranța națională”, a afirmat deputata AUR.

Pe lângă neajunsurile de ordin financiar, reprezentanta opoziției aduce în discuție și problemele sistemice cu care se confruntă zilnic personalul didactic. Profesorii sunt supuși unei presiuni constante, fiind nevoiți să suplinească lipsurile din societate fără a beneficia de un sprijin real din partea statului.

Conform declarațiilor sale, cadrele didactice au fost transformate în ultimii ani în țapi ispășitori pentru neputințele unui sistem administrativ care le cere permanent mai mult, dar le oferă tot mai puțin. Acestora li se solicită să gestioneze dificultăți sociale, abandon școlar, violență, schimbări legislative succesive și o birocrație sufocantă, în timp ce recunoașterea materială și profesională rămâne mult sub nivelul responsabilității pe care o poartă. Această stare de fapt îndepărtează tinerii de o carieră la catedră și demotivează profesorii cu experiență, care nu mai găsesc stabilitate și respect în sistem.

Deputata AUR argumentează că modernizarea țării este imposibilă fără o schimbare radicală de paradigmă în privința salarizării din învățământ. Discursurile politice despre excelență rămân doar exerciții de imagine dacă nu sunt dublate de măsuri concrete.

„România nu poate pretinde că își dorește performanță europeană în timp ce îi plasează pe cei care formează generațiile următoare la coada clasamentului european în privința veniturilor. Dacă statul dorește cu adevărat o educație modernă, capabilă să pregătească tineri competitivi și bine pregătiți, atunci trebuie să înceapă prin a reda demnitatea profesiei de dascăl și prin a transforma finanțarea educației într-o prioritate reală, nu într-un simplu slogan electoral.

România ocupă astăzi ultimele poziții europene în privința veniturilor cadrelor didactice, iar Guvernul Bolojan continuă să administreze această realitate fără măsuri capabile să redea demnitatea profesiei de dascăl și să transforme educația într-o prioritate națională. Fiecare discurs despre dezvoltare, competitivitate și excelență se transformă într-un exercițiu de imagine. România merită profesori respectați prin lege, prin salariu și prin statut, deoarece valoarea unei țări începe întotdeauna în fața tablei, acolo unde se formează conștiința unei generații”, a conchis parlamentarul.

Dincolo de activitatea din Parlamentul României, unde deține primul loc la indicatorii de implicare legislativă din acest mandat, Cristina-Emanuela Dascălu are o vastă experiență în sistemul de învățământ superior. Aceasta ocupă funcția de Prorector pentru Relații Internaționale și este profesor universitar recunoscut pe plan internațional pentru activitatea sa de cercetare și predare.

Cu o carieră de peste 35 de ani în educație, deputata de Iași a predat timp de 15 ani limba engleză în universități de prestigiu din Statele Unite ale Americii. Parcursul său academic din SUA include absolvirea ca șefă de promoție, cu distincția Summa cum Laude, a două programe de masterat în Științele Comunicării și în Engleză, precum și a unui doctorat obținut cu aceleași onoruri academice de vârf în Științe Politice, Sociale, Filologice și Filosofice.