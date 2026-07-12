252 de ani de la aducerea moaștelor Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou la București

Duminică și luni au loc la Catedrala Patriarhală din București mai multe evenimente liturgice dedicate sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București. Programul include slujbe religioase, o procesiune cu moaștele sfântului și un parastas pentru ctitorii și slujitorii catedralei, potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Române.

Agenția Basilica a Patriarhiei Române a anunțat programul manifestărilor liturgice organizate cu prilejul sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București.

Duminică, 12 iulie, de la ora 17:00, va fi oficiată Slujba Privegherii de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal. Începând cu ora 20:00, va avea loc procesiunea în jurul Catedralei Patriarhale, cu cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.

Luni, 13 iulie, de la ora 09:00, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul va săvârși Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. De la ora 11:30 va fi oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii și slujitorii Catedralei trecuți la Domnul începând din anul 1774 și până în prezent.

Sfântul Dimitrie cel Nou este ocrotitorul Bucureștiului, iar sărbătoarea dedicată acestuia reprezintă unul dintre cele mai importante pelerinaje religioase organizate în România.

Începând cu anul 2024, prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, data de 13 iulie a fost introdusă oficial în calendarul Bisericii Ortodoxe Române ca zi de sărbătoare a Aducerii moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou la București.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou s-a alăturat astfel sfinților pentru care este marcată în calendar sărbătoarea aducerii moaștelor: Sf. Arhid. Ștefan (2 august), Sf. Ier. Nicolae (9 mai), Sf. Ier. Ioan Gură de Aur (27 ianuarie), Sf. M. Mc. Teodor Stratilat (8 iunie) și Sf. Ioan cel Nou de la Suceava (24 iunie).

În anul 2026 se împlinesc 252 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului la București. Acestea au fost aduse în anul 1774 de generalul Ivan Piotr Saltîkov, care le-a luat din satul Basarabi, de lângă Ruse, pentru a le proteja în timpul Războiului Ruso-Turc din perioada 1768-1774.

La sosirea cortegiului în București, negustorul Hagi Dimitrie și mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești i-au cerut generalului rus să lase moaștele Mitropoliei și credincioșilor români, ca alinare pentru suferințele și pagubele provocate de război. Solicitarea a fost motivată și de faptul că sfântul era „valah” (român) de neam, precizează basilica.ro.

În urma acestei decizii, moaștele au fost așezate, în iulie 1774, în Catedrala Mitropolitană din București, actuala Catedrală Patriarhală. Mâna dreaptă a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a ajuns la Lavra Pecerska din Kiev, Ucraina, unde se păstrează și în prezent.

Ulterior, Mitropolitul Filaret al II-lea al Ungrovlahiei (1792-1793) l-a proclamat pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou ocrotitor spiritual al Catedralei Mitropolitane și al orașului București.

De-a lungul timpului, tradiția bisericească amintește că sfântul a fost considerat ocrotitor al credincioșilor, fiind asociat cu înlăturarea molimelor și cu păstrarea moaștelor în Catedrala Patriarhală, inclusiv în perioadele în care acestea au fost vizate de furt sau de planuri de mutare în afara Capitalei.