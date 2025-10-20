A început pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Programul celui mai așteptat eveniment religios din Capitală

Pe Dealul Patriarhiei din București a început, sâmbătă, 19 octombrie, pelerinajul la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Capitalei. Sărbătoarea religioasă se va desfășura pe parcursul a zece zile. Duminică, 26 octombrie, credincioșii vor lua parte la sfințirea Catedralei Naționale. Conform anunțului făcut de Patriarhia Română, slujba va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I.

De la primele ore ale dimineții, numeroși credincioși s-au așezat la rând pentru a se închina la racla cu sfintele moaște. Sfântul Dimitrie cel Nou este prăznuit în fiecare an pe 27 octombrie, iar pelerinajul dedicat acestuia adună mii de oameni din întreaga țară.

Momentul central al manifestărilor va fi procesiunea „Calea Sfinților”, programată pentru joi, 23 octombrie. Prima coloană va porni de la Catedrala Patriarhală, purtând moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Traseul procesiunii va fi Catedrala Patriarhală – Strada Patriarhiei – Bulevardul Regina Maria – până la baza dealului Patriarhiei.

Cea de-a doua coloană va pleca de la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou, având în procesiune moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena. Cele două coloane se vor întâlni la baza colinei, de unde vor urca împreună spre Catedrala Patriarhală.

La ora 12:45, în Altarul de Vară, raclele vor fi întâmpinate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. După ceremonie, sfintele moaște vor fi așezate pe baldachinul de pe Colina Patriarhiei, unde pelerinii le vor putea cinsti pe întreaga durată a evenimentului.

Pentru ediția din acest an, programul slujbelor a fost extins:

Duminică, 19 octombrie 09:30 – 12:30: Sfânta Liturghie, în Altarul de Vară 16:00 – 18:30: Vecernia și Paraclisul Sfântului Dimitrie

Luni – Miercuri, 20-22 octombrie 09:00 – 10:30: Sfânta Liturghie, în Catedrală 16:00 – 18:30: Vecernia și Paraclisul Sfântului Dimitrie

Joi, 23 octombrie 09:00 – 10:30: Sfânta Liturghie 12:00 – 12:45: Procesiunea „Calea Sfinților” 17:00 – 20:30: Priveghere pentru Sfinții Împărați Constantin și Elena

Vineri, 24 octombrie 09:00 – 10:30: Sfânta Liturghie 12:00 – 13:00: Primirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și slujba Te-Deum 17:00 – 20:30: Priveghere pentru Sfântul Ioan Iacob de la Neamț

Sâmbătă, 25 octombrie 09:30 – 12:30: Sfânta Liturghie 17:00 – 21:30: Priveghere pentru Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir

Duminică, 26 octombrie 09:30 – 12:30: Sfânta Liturghie 17:00 – 21:00: Priveghere pentru Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou

Luni, 27 octombrie – ziua hramului 09:30 – 12:30: Sfânta Liturghie arhierească, oficiată de Patriarhul Daniel împreună cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și ierarhii Sfântului Sinod 17:00 – 21:30: Priveghere pentru Sfântul Ierarh Iachint și Sfânta Teofana Basarab

Marți, 28 octombrie 09:30 – 12:30: Sfânta Liturghie 16:00 – 18:00: Vecernia și Paraclisul Sfântului Dimitrie

Miercuri, 29 octombrie 09:00 – 10:30: Sfânta Liturghie 16:00 – 18:30: Vecernia și Paraclisul Sfântului Dimitrie

Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou este unul dintre cele mai importante evenimente religioase din București. În fiecare an, mii de credincioși vin din toată țara pentru a se ruga la moaștele ocrotitorului Capitalei și pentru a participa la slujbele oficiate pe Colina Patriarhiei.