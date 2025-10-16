Ultimele pregătiri pentru sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Credincioșii vor putea intra în cel mai mare lăcaș ortodox din lume

După mai bine de 15 ani de la începerea lucrărilor, Catedrala Mântuirii Neamului se pregătește de cel mai așteptat moment: sfințirea. Evenimentul va avea loc pe 26 octombrie 2025, de ziua Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Ceremonia va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel, în prezența a zeci de mii de credincioși din toată țara.

Considerată un simbol al unității spirituale și naționale a românilor, Catedrala Națională a fost gândită încă din vremea Regelui Carol I, imediat după obținerea independenței României. Deși proiectul a fost amânat de mai multe ori de-a lungul istoriei, lucrările propriu-zise au început în 2010, iar astăzi edificiul se află în pragul finalizării.

Cu o înălțime de aproape 130 de metri, catedrala depășește Palatul Parlamentului cu 36 de metri. În ultimii zece ani, investițiile pentru construcție au depășit 270 de milioane de euro. Primele imagini din interiorul catedralei, publicate pe pagina oficială de Facebook a lăcașului de cult, dezvăluie un decor impresionant. Pereții sunt acoperiți cu mozaic de Murano, iar pavimentul este realizat din marmură românească. Iconografia principală acoperă o suprafață de peste 17.000 de metri pătrați — cea mai mare din lumea ortodoxă.

Fiecare metru pătrat de mozaic conține până la 10.000 de pietricele, iar cea mai mare icoană, reprezentându-l pe Mântuitorul Iisus Hristos, se întinde pe 150 de metri pătrați și cântărește 2,4 tone.

Unul dintre elementele centrale este uriașul clopot de 25 de tone, turnat în Austria, cel mai mare clopot funcțional din Europa, al cărui sunet va putea fi auzit pe o rază de câțiva kilometri. Catedrala Mântuirii Neamului a fost proiectată pentru a rezista la cutremure de mare intensitate.

Construcția are o fundație specială, cu pereți mulați și o structură consolidată cu tablă de plumb, menită să crească durabilitatea. Crucea principală, montată în aprilie 2025, cântărește șapte tone și are o înălțime de șapte metri. A fost ridicată cu ajutorul unei macarale speciale, într-o operațiune care a durat două săptămâni.

Amplasamentul a fost stabilit în 2005, pe Dealul Arsenalului din București, iar piatra de temelie a fost sfințită de Patriarhul Daniel în 2007. Lucrările de infrastructură au fost executate de companii românești și austriece, iar mozaicul interior, realizat de o echipă condusă de pictorul Daniel Codrescu, a fost finalizat în ultimii ani.

În 2018, a fost sfințit altarul catedralei, iar în 2019, Papa Francisc a vizitat lăcașul, un moment istoric pentru relațiile ecumenice dintre Biserica Ortodoxă și cea Catolică.

Evenimentul de sfințire din 26 octombrie 2025 va marca finalizarea unuia dintre cele mai ample proiecte arhitecturale din istoria României moderne. Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor a pregătit pliante informative, disponibile în format fizic și digital, care prezintă cronologia lucrărilor, detalii despre arhitectură și tehnologiile utilizate.