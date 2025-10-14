Ultimele zile de pelerinaj la Iași. Peste 160.000 de credincioși au trecut pe la racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva

Pelerinajul anual la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a ajuns marți la punctul culminant, odată cu sărbătoarea ocrotitoarei Moldovei. De pe 8 octombrie până în prezent, peste 160.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, iar numărul lor ar urma să crească în următoarele. Pr. Cosmin Brînză, directorul platformei fiideajutor.ro, care sprijină proiectele Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a declarat pentru EVZ că patronii din Iași au răspuns pozitiv apelului și au donat mai multe porții de mâncare decât se estimase inițial.

Programul de marți al pelerinajului a început cu oficierea Sfintei Liturghii, la care au participat numeroși ierarhi din țară și din străinătate. Printre cei prezenți s-au numărat Înaltpreasfințitul Părinte Filotheos, Mitropolit de Tesalonic, și Înaltpreasfințitul Părinte Ioanichie, Arhiepiscop de Cetinje și Mitropolit de Muntenegru și Litoral.

Slujba a fost condusă și de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Anastas, Mitropolit de Korca, și Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei. Au fost prezenți, de asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, alături de alți ierarhi importanți din diverse eparhii ale țării.

Potrivit preotului Cosmin Brînză, peste 40.000 de porții de mâncare au ajuns la pelerini. Pe parcursul zilei de marți, alte 10.000 de porții cu mâncare caldă vor ajunge la cei care stau la coadă.

„Am dat peste 40.000 de porții de mâncare și urmează să mai împărțim astăzi peste 10.000 de porții. Peste 4.600 de sticle de apă au ajuns la pelerini. Patronii din Iași au fost foarte receptivi și ne-au ajutat să le oferim celor care au venit să se închine la Sfânta Cuvioasă Parascheva o masă caldă. Au oferit mai mult decât era planificat”, ne-a spus preotul Cosmin Brînză.

Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași continuă și în următoarele ore, cu o serie de slujbe religioase în Catedrala Mitropolitană. Marți, între orele 16.00 și 16.30, va avea loc Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar seara, între 19.00 și 23.00, este programată slujba de priveghere, ce va include Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.

Miercuri, 15 octombrie 2025, programul va începe dimineața, între 7.00 și 11.00, cu Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie. Seara, între 16.00 și 18.00, vor fi oficiate Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva. Conform programului anunțat de Patriarhie, evenimentul de la Iași se va încheia miercuri seara.