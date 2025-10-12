Moment aparte la Catedrala Mitropolitană din Iași. Moaștele Sfântului Grigorie Palama, așezate lângă racla Sfintei Parascheva

La ceas de seară, moaștele Sfântului Grigorie Palama, fost arhiepiscop al Salonicului și canonizat în anul 1386, au ajuns în Capitala Moldovei. Delegația din Grecia a fost primită cu evlavie la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde racla a fost întâmpinată de un sobor de înalți ierarhi și de sute de credincioși veniți să ia parte la slujba specială.

După slujbă, moaștele au fost așezate în baldachinul împodobit cu flori, alături de racla Sfintei Parascheva. Peste 100.000 de pelerini s-au închinat deja la moaștele ocrotitoarei Moldovei și Bucovinei, iar alți peste 20.000 de oameni așteaptă în continuare la rând, în atmosfera de profundă credință care învăluie centrul Iașului.

„Pentru prima dată, sfintele sale moaște au venit în România. Un mare apărător al dreptei credințe, un mare ascet, pentru mulți ani, în Sfântul Munte Athos”, a spus PS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Credincioșii vor avea prilejul să se închine la moaștele ambilor sfinți până marți seară, când se va încheia marea sărbătoare religioasă de la Iași. Până acum, peste 100.000 de pelerini au trecut prin fața raclei Sfintei Parascheva, în timp ce mii de oameni continuă să aștepte răbdători la rând pentru a se ruga la ocrotitoarea Moldovei.

Faptul că vin atât de mulți oameni, că rândul se întinde pe o distanță atât de mare, îmi întărește convingerea că pelerinajul acesta nu este rodul organizării noastre, ci un dar de la Dumnezeu”, a spus Lucian Apopei, director de comunicare, Arhiepiscopia Iașilor, potrivit tvrinfo.ro.

Duminică seară are loc tradiționalul Pelerinaj „Calea Sfinților”, unul dintre cele mai așteptate momente ale sărbătorilor de la Iași. Moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama vor fi purtate în procesiune pe străzile orașului, în sunet de clopote și rugăciuni, însoțite de preoți, ierarhi și mii de credincioși veniți din toată țara.