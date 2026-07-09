Condițiile AUR pentru a susține viitorul Guvern. Petrișor Peiu: Nu se poate renunța

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat că formațiunea va participa la consultările de la Cotroceni dacă va fi invitată de președintele Nicușor Dan. Acesta a afirmat că partidul este dispus să susțină un viitor Executiv doar dacă AUR va desemna premierul și dacă programul său de guvernare va reprezenta baza negocierilor.

Petrișor Peiu a afirmat că AUR este pregătit să participe la consultările pentru formarea noului Guvern, în cazul în care președintele Nicușor Dan va invita formațiunea la discuții. Senatorul a declarat că partidul ar putea susține un Executiv doar dacă va primi funcția de prim-ministru.

„Păi, când ne cheamă, se vor numi consultări și vom fi prezenți. Poate să ne convingă să susținem un guvern dacă ne dă funcția de prim-ministru. Atunci, cu dragă inimă îl vom susține”.

Întrebat cu ce partide ar putea forma o coaliție, Petrișor Peiu a răspuns că negocierile sunt deschise tuturor formațiunilor care acceptă programul AUR.

"(n.r cu ce partide fac coaliție) Cu partidele care vor accepta programul AUR ca bază de discuție. E deschisă ușa către negocieri pentru toată lumea, sigur. Până la urmă, noi nu ne vrem... nu vrem să negociem ideologii, ci vrem să negociem principii de guvernare.", a spus Peiu pentru Realitatea Plus.

Senatorul AUR a fost întrebat dacă este mai important ca formațiunea să dea premierul sau ca programul său de guvernare să fie acceptat.

Acesta a răspuns că cele două condiții nu pot fi separate.

"Ambele. Ambele. Ambele sunt... ambele condiții sunt importante. Nu se poate renunța. Pentru că, dacă n-avem premier, ce garanție avem că vom fi luați în serios? Când va fi cazul să primim mandatul de premier, vom avea un nume propus. Că nu cred că... președintele vrea o listă scurtă să-și dea el cu părerea pe cine să nominalizeze din acea listă scurtă.", a mai spus senatorul.