Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, afirmă că partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare trebuie să renunțe la orgolii și să găsească rapid o soluție pentru depășirea crizei politice. Oficialul consideră că România are nevoie cât mai curând de unGuvern cu miniștri cu mandat deplin și susține că negocierile dintre liderii formațiunilor politice ar trebui să fie permanente până la ajungerea unui acord.

Declarațiile au fost făcute joi, după vizita ministrului interimar al Sănătății pe șantierul noului Centru de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei „Zerlendi” din București.

Cseke Attila a arătat că UDMR a prezentat deja mai multe variante pentru depășirea blocajului politic și a subliniat că responsabilitatea revine tuturor partidelor implicate.

„Noi am oferit mai multe soluţii, le-am spus public: în primul rând, eu cred că fiecare din aceste partide trebuie să-şi mai lase din orgolii. Este un moment în care trebuie să luăm exemplu şi din alte ţări”, a declarat ministrul.

În opinia lui Cseke Attila, cea mai potrivită soluție ar fi refacerea unei coaliții de guvernare în care fiecare partid să își asume responsabilitățile.

El a amintit că în alte state europene au fost formate coaliții largi pentru a depăși perioade de instabilitate politică și pentru a evita consolidarea formațiunilor extremiste.

Ministrul a precizat că o astfel de alianță nu trebuie privită ca un angajament pe termen lung, ci ca o soluție pentru gestionarea actualei situații politice.

Dacă refacerea coaliției nu va fi posibilă, Cseke Attila consideră că o alternativă ar putea fi un Guvern minoritar, susținut printr-un acord politic care să asigure o majoritate parlamentară la învestire și stabilitate pentru proiectele importante.

Potrivit acestuia, domenii precum implementarea PNRR sau programul SAFE au nevoie de sprijin parlamentar constant.

Ministrul interimar spune că negocierile dintre liderii partidelor ar trebui să aibă loc zilnic, până la obținerea unui acord.

„Eu cred că în fiecare zi ar trebui să se întâlnească cei patru preşedinţi de partide câte două, trei, patru ore, până se degajă o înţelegere şi un acord. Dacă vreţi, putem să luăm modelul alegerii Papei, unde oamenii se închid până când găsesc o soluţie”, a afirmat Cseke Attila.

Oficialul consideră că situația nu mai poate fi prelungită, întrucât răbdarea societății este aproape epuizată.

El a reiterat că UDMR este pregătit să susțină soluția care va rezulta în urma negocierilor, cu condiția existenței unui acord între cele patru formațiuni politice.