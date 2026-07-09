Guvernul se reunește joi în ședință pentru a aproba mai multe acte normative care vizează finanțarea administrațiilor locale, acordarea unor ajutoare de urgență și investiții în infrastructură. Pe agenda Executivului figurează și prezentarea raportului privind situația drogurilor în România în anul 2025.

Executivul urmează să adopte o hotărâre prin care sunt stabilite măsuri destinate creșterii capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale.

Tot în ședința de joi va fi aprobată alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026 pentru mai multe unități administrativ-teritoriale.

Pe ordinea de zi se află și un proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență în bani familiilor și persoanelor singure afectate de incendiul produs în localitatea Rucăreni, din comuna Soveja, județul Vrancea.

Guvernul va aproba și indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de restaurare, consolidare, refuncționalizare și amenajare a mansardei și podului corpului C1 din cadrul ansamblului Facultății de Medicină.

Pe agenda ședinței se regăsește și un proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile administrate de unități teritoriale aflate în subordinea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din domeniul public în domeniul privat al statului.

Măsura este necesară pentru scoaterea din funcțiune și casarea acestor imobile.

În cadrul ședinței va fi prezentat și raportul referitor la situația drogurilor în România în anul 2025, document care analizează evoluția fenomenului la nivel național.