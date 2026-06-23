România va beneficia în continuare de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru principalele proiecte de infrastructură rutieră și feroviară, în urma ultimei runde de negocieri cu Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, care susține că țara noastră va atrage integral fondurile europene nerambursabile destinate sectorului transporturilor.

Potrivit oficialului, valoarea totală a finanțării păstrate pentru proiectele de infrastructură ajunge la 4,7 miliarde de euro, iar negocierile au asigurat continuitatea investițiilor aflate în derulare.

„Am reuşit să obţinem un rezultat foarte bun pentru proiectele majore de transport ale ţării: România va atrage integral fondurile europene nerambursabile (2,1 miliarde de euro grant) alocate transporturilor prin PNRR”, arată Horaţiu Cosma într-o postare pe Facebook.

Acesta adaugă că finanțarea continuă pentru toate loturile Autostrăzii Moldovei A7 dintre Focșani, Bacău și Pașcani, precum și pentru sectorul lipsă al Autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea.

Totodată, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea vor fi finanțate din componenta de grant a PNRR, în condițiile în care lucrările au ajuns într-un stadiu avansat de execuție și există perspective bune pentru îndeplinirea jaloanelor asumate în fața Comisiei Europene.

„Primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj – Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat şi şanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară; Autostrada Bacău – Paşcani va fi finanţată integral din componenta de împrumut (loan) a PNRR”, mai arată Horaţiu Cosma.

Secretarul de stat afirmă că una dintre cele mai importante modificări obținute în urma negocierilor cu Comisia Europeană vizează mecanismul de decontare a lucrărilor pentru proiectele de infrastructură.

„Împreună cu susţinerea premierului Ilie Bolojan, a ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru, a ministrului Transporturilor Radu Miruţă şi cu efortul echipelor tehnice din Ministerul Transporturilor şi MIPE, am obţinut la negocierile cu Comisia Europeană un lucru extrem de important pentru România: posibilitatea decontării proporţionale a lucrărilor realizate până la 31 august pe A7 Bacău – Paşcani şi A1 Margina – Holdea. Această modificare schimbă fundamental modul în care sunt gestionate riscurile”, afirmă Cosma.

În practică, această schimbare înseamnă că, dacă anumite sectoare de autostradă nu vor fi finalizate integral până la termenul-limită, fondurile europene nu vor fi pierdute automat. Plățile vor putea fi efectuate proporțional cu progresul efectiv realizat pe șantiere.

Potrivit oficialului, noul mecanism reduce riscul unor pierderi importante de finanțare în cazul întârzierilor și oferă României acces în continuare la împrumuturi în condiții avantajoase, la costurile practicate de Comisia Europeană.

„În următoarele două luni nu există pauză. Vom munci neobosit pentru a maximiza progresul pe toate aceste proiecte şi pentru a atinge ţintele finale asumate la 31 august. Iar după 31 august nu avem dreptul să ne oprim”, declară Horaţiu Cosma.