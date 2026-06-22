Autostrada A0 nu va fi gata în 2026. Care sunt loturile cu probleme

Finalizarea integrală a Autostrăzii A0 în jurul Bucureștiului nu va avea loc în acest an, după ce două loturi de pe sectorul de nord înregistrează întârzieri semnificative. Stadiul lucrărilor de pe segmentele executate de asocierea Pizzarotti – Retter și de compania chineză CCECC arată că deschiderea completă a inelului rutier va fi amânată, cel mai probabil, pentru 2027.

Bucureștiul pierde încă o dată șansa de a avea o autostradă completă de centură până la sfârșitul anului. Deși deschiderea integrală a A0 era așteptată în 2026, situația din teren indică întârzieri pe două sectoare esențiale ale semi-inelului nordic.

Este vorba despre loturile aflate în execuție de către asocierea formată din compania italiană Impresa Pizzarotti și Retter Project Management, respectiv de constructorul chinez China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC).

În cadrul audierilor din Parlament, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a declarat că principala prioritate a companiei în acest an rămâne Autostrada Moldovei A7.

Acesta a afirmat pentru Newsweek că nu dorește să creeze așteptări nerealiste și că termenul de finalizare pentru A0 se poate extinde până la începutul anului 2027.

Pentru închiderea completă a inelului A0 mai trebuie finalizate două segmente de pe sectorul nordic. Primul dintre acestea este Lotul 1, între Joița și Corbeanca, cu o lungime de 17,5 kilometri.

Constructorii Impresa Pizzarotti și Retter Project Management estimau anterior că lucrările vor fi terminate până la finalul anului 2026. Datele oficiale ale CNAIR arată însă că stadiul fizic al execuției a ajuns la doar 51%, ceea ce face imposibilă deschiderea circulației în acest an.

Pe Lotul 3, între Afumați și Pantelimon, compania China Civil Engineering Construction Corporation a ajuns la un stadiu de execuție de 85,6%. Chiar și în aceste condiții, segmentul de 6,6 kilometri rămas de realizat nu poate fi finalizat înainte de sfârșitul anului.

Întârzierea acestui tronson afectează și celelalte sectoare ale autostrăzii. Constructorul român UMB a avansat până la un stadiu de 97,65% pe Lotul 4, între Pantelimon și Glina, însă deschiderea completă a circulației este limitată de lipsa conexiunii cu Lotul 3.

Totodată, fără finalizarea segmentului executat de constructorul chinez, nu poate fi realizată o legătură eficientă între autostrăzile A3 și A2, precum și cu drumul național DN2, una dintre conexiunile importante prevăzute în proiectul Autostrăzii A0.