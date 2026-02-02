Economie

Dan Șucu și Adrian Sârbu, executați silit de ANAF. Terenuri confiscate în Corbeanca, scoase la licitație

Comentează știrea
Dan Șucu și Adrian Sârbu, executați silit de ANAF. Terenuri confiscate în Corbeanca, scoase la licitațieANAF. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că va organiza, pe 25 februarie 2026, o licitație publică pentru vânzarea unor bunuri imobile aparținând SC MediaMex Investment SRL, companie controlată de omul de afaceri Dan Șucu și, indirect, de Adrian Sârbu. Licitația va avea loc la sediul Unității Fiscale Orășenești Buftea, județul Ilfov, potrivit dosarului de executare publicat de ANAF.

Terenuri din Corbeanca ale unei firme controlate de Dan Șucu și Adrian Sârbu, scoase la licitație de ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că în data de 25 februarie 2026, ora 12.00, la Unitatea Fiscală Orășenească Buftea, va avea loc prima licitație publică pentru vânzarea unor bunuri imobile aparținând SC MediaMex Investment SRL. Este vorba despre șapte  păduri, situate în comuna Corbeanca, județul Ilfov, cu suprafețe cuprinse între 4.886 mp și 9.955 mp.

Terenurile sunt înscrise în cărțile funciare din Corbeanca și au prețuri de evaluare cuprinse între aproximativ 1,28 milioane lei și 2,62 milioane lei, exclusiv TVA. Toate bunurile sunt grevate de contracte de ipotecă imobiliară și acte adiționale aferente, având ca titular Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice, potrivit anunțului publicat de ANAF.

Alte terenuri scoase la licitație de ANAF

ANAF a anunțat scoaterea la licitație a alte patru terenuri agricole situate în comuna Corbeanca, județul Ilfov, cu suprafețe cuprinse între 4.945 mp și 10.081 mp, aparținând SC MediaMex Investment SRL. Terenurile sunt înscrise în cărțile funciare din Corbeanca și au prețuri de evaluare cuprinse între 1.304.441,55 lei și 2.659.266,99 lei, exclusiv TVA.

O nouă înșelăciune îi vizează pe părinți. Vocea copiilor, copiată cu inteligență artificială
O nouă înșelăciune îi vizează pe părinți. Vocea copiilor, copiată cu inteligență artificială
Incendiu la Spitalul Militar din Brașov. Un container sanitar a fost mistuit de flăcări
Incendiu la Spitalul Militar din Brașov. Un container sanitar a fost mistuit de flăcări
licitatie

Sursă foto: Dreamstime

Bunurile sunt grevate de contracte de ipotecă imobiliară și acte adiționale aferente, având ca titular Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice, iar operațiunea este taxabilă cu TVA de 21%. Pentru participarea la licitație, ofertanții trebuie să depună cu cel puțin o zi înainte oferta de cumpărare, dovada plății taxei de participare sau a garanției de 10% din prețul de pornire, precum și documentele de identificare și declarația pe proprie răspundere, informații suplimentare fiind disponibile la sediul UFO Buftea.

MediaMex Investment, controlată de Dan Șucu și Adrian Sârbu

SC MediaMex Investment SRL este o societate comercială controlată direct, în proporție de 51%, de omul de afaceri Dan Șucu, proprietarul grupului Mobexpert și al cluburilor de fotbal Rapid București și Genoa, și indirect, în proporție de 49%, prin Prosperya Financial Management SRL, de Adrian Sârbu, fostul patron al PROTV și Mediafax.

La începutul anului 2025, Profit.ro a relatat că Titluri Quality SRL, companie deținută de Radu Budeanu, a achiziționat de la MediaMex Investment brandul Mediafax și produsele media aferente, inclusiv site-ul, agenția foto și fluxul de știri. Anterior, în 2023, Dan Șucu intrase pe piața media prin preluarea de la Mediafax Group către MediaMex Investment SRL a activității operaționale și a mărcilor Ziarul Financiar și Business Magazin, precum și a agenției de presă Mediafax.

 

 

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:08 - O nouă înșelăciune îi vizează pe părinți. Vocea copiilor, copiată cu inteligență artificială
11:02 - Incendiu la Spitalul Militar din Brașov. Un container sanitar a fost mistuit de flăcări
10:55 - Hollywood, luat prin surprindere: documentarul „Melania”. Calculele de box office, răsturnate
10:47 - Valea Oltului, complet blocată din cauza unui accident. Două TIR-uri, implicate
10:38 - Chișinăul, sub măsuri speciale de securitate. Acces restricționat în centrul capitalei în contextul vizitei istorice ...
10:32 - Cel puțin 12 morți după un atac cu dronă asupra unui autobuz cu mineri

HAI România!

Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate

Proiecte speciale