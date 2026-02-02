Dan Șucu și Adrian Sârbu, executați silit de ANAF. Terenuri confiscate în Corbeanca, scoase la licitație

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că va organiza, pe 25 februarie 2026, o licitație publică pentru vânzarea unor bunuri imobile aparținând SC MediaMex Investment SRL, companie controlată de omul de afaceri Dan Șucu și, indirect, de Adrian Sârbu. Licitația va avea loc la sediul Unității Fiscale Orășenești Buftea, județul Ilfov, potrivit dosarului de executare publicat de ANAF.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că în data de 25 februarie 2026, ora 12.00, la Unitatea Fiscală Orășenească Buftea, va avea loc prima licitație publică pentru vânzarea unor bunuri imobile aparținând SC MediaMex Investment SRL. Este vorba despre șapte păduri, situate în comuna Corbeanca, județul Ilfov, cu suprafețe cuprinse între 4.886 mp și 9.955 mp.

Terenurile sunt înscrise în cărțile funciare din Corbeanca și au prețuri de evaluare cuprinse între aproximativ 1,28 milioane lei și 2,62 milioane lei, exclusiv TVA. Toate bunurile sunt grevate de contracte de ipotecă imobiliară și acte adiționale aferente, având ca titular Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice, potrivit anunțului publicat de ANAF.

ANAF a anunțat scoaterea la licitație a alte patru terenuri agricole situate în comuna Corbeanca, județul Ilfov, cu suprafețe cuprinse între 4.945 mp și 10.081 mp, aparținând SC MediaMex Investment SRL. Terenurile sunt înscrise în cărțile funciare din Corbeanca și au prețuri de evaluare cuprinse între 1.304.441,55 lei și 2.659.266,99 lei, exclusiv TVA.

Bunurile sunt grevate de contracte de ipotecă imobiliară și acte adiționale aferente, având ca titular Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice, iar operațiunea este taxabilă cu TVA de 21%. Pentru participarea la licitație, ofertanții trebuie să depună cu cel puțin o zi înainte oferta de cumpărare, dovada plății taxei de participare sau a garanției de 10% din prețul de pornire, precum și documentele de identificare și declarația pe proprie răspundere, informații suplimentare fiind disponibile la sediul UFO Buftea.

SC MediaMex Investment SRL este o societate comercială controlată direct, în proporție de 51%, de omul de afaceri Dan Șucu, proprietarul grupului Mobexpert și al cluburilor de fotbal Rapid București și Genoa, și indirect, în proporție de 49%, prin Prosperya Financial Management SRL, de Adrian Sârbu, fostul patron al PROTV și Mediafax.

La începutul anului 2025, Profit.ro a relatat că Titluri Quality SRL, companie deținută de Radu Budeanu, a achiziționat de la MediaMex Investment brandul Mediafax și produsele media aferente, inclusiv site-ul, agenția foto și fluxul de știri. Anterior, în 2023, Dan Șucu intrase pe piața media prin preluarea de la Mediafax Group către MediaMex Investment SRL a activității operaționale și a mărcilor Ziarul Financiar și Business Magazin, precum și a agenției de presă Mediafax.