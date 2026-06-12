Peste 85% dintre operatorii economici verificați într-un control-pilot desfășurat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au fost găsiți cu nereguli fiscale. În urma verificărilor efectuate la nivel național, autoritățile au aplicat sancțiuni totale de 3,45 milioane de lei, constând în amenzi și confiscări.

Acțiunea a vizat 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar prin intermediul a 54 de puncte de lucru. Potrivit ANAF, contribuabilii au fost selectați pe baza analizelor de risc și a volumului semnificativ de tranzacții realizate în acest sector.

Inspectorii Antifraudă au desfășurat un proiect-pilot de control și monitorizare la nivel național, având ca obiectiv evaluarea gradului de conformare fiscală și identificarea vulnerabilităților specifice activității de schimb valutar.

Potrivit instituției, verificările au inclus analiza documentelor financiar-contabile și fiscale, dar și corelarea acestora cu informațiile disponibile legal, inclusiv cu imaginile înregistrate de sistemele de supraveghere video instalate în punctele de schimb valutar.

ANAF susține că această abordare a permis compararea activităților desfășurate efectiv cu operațiunile evidențiate în documentele justificative și în evidențele fiscale.

Rezultatele controalelor au indicat existența unor forme de neconformare fiscală la mai mult de 85% dintre operatorii verificați.

Printre cele mai frecvente abateri constatate se numără:

nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale;

nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată;

efectuarea operațiunilor de schimb valutar fără identificarea corespunzătoare a clienților;

neasigurarea supravegherii și înregistrării permanente a activității în sistem digital;

diferențe între activitatea desfășurată efectiv și cea raportată în evidențele fiscale și contabile.

Verificările au fost finalizate pentru majoritatea contribuabililor incluși în proiect, însă în cazul a 10 operatori economici controalele sunt încă în desfășurare.

Până în prezent, inspectorii ANAF au aplicat sancțiuni totale de 3.454.520 de lei.

Din această sumă:

1.112.000 de lei reprezintă amenzi contravenționale;

2.342.520 de lei reprezintă confiscări.

Autoritățile consideră că aceste rezultate confirmă existența unor probleme de conformare fiscală în sectorul schimbului valutar și justifică extinderea verificărilor.

Unul dintre cele mai relevante cazuri identificate de inspectorii Antifraudă a fost la un punct de schimb valutar din județul Suceava.

În urma controlului, au fost descoperite sume în valută provenite din operațiuni de cumpărare pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, precum și disponibilități bănești introduse în unitate fără documente justificative.

Operatorul economic a fost sancționat cu amenzi în valoare totală de 60.000 de lei.

Totodată, inspectorii au dispus confiscarea unor sume importante în valută:

211.670 euro;

35.320 franci elvețieni;

42.534 dolari;

22.140 lire sterline.

Potrivit instituției, rezultatele proiectului-pilot confirmă eficiența utilizării integrate a instrumentelor moderne de analiză de risc și control fiscal.

ANAF a anunțat că analizează extinderea acestui model de verificare la nivel național, cu scopul creșterii gradului de conformare fiscală, combaterii concurenței neloiale și protejării veniturilor bugetare.

În același timp, autoritatea recomandă persoanelor care efectuează operațiuni de schimb valutar să solicite bon fiscal pentru fiecare tranzacție și să semnaleze eventualele nereguli prin aplicația iBon Fiscal.