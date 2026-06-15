Inspectorii ANAF au stabilit în ultimul an creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei în urma controalelor efectuate asupra persoanelor fizice care nu au putut justifica sursa unor venituri sau a unor fonduri utilizate, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe.

În perioada iulie 2025 – mai 2026, structurile de verificare a situației fiscale personale au derulat 1.102 acțiuni de control. În urma acestora, au fost stabilite creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 540.243.299 de lei, precum și măsuri asigurătorii de 123.514.438 de lei, potrivit datelor transmise de instituție.

Potrivit ANAF, verificările au vizat persoane fizice care nu au putut demonstra proveniența unor sume utilizate pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare.

Printre cele mai frecvente situații identificate se numără nejustificarea depunerilor de numerar în conturi bancare personale sau ale firmelor la care aceste persoane dețin participații, utilizarea de numerar pentru achiziții de bunuri mobile și imobile, acordarea de împrumuturi către societăți, majorări de capital social sau dețineri de numerar în țară și în străinătate la începutul perioadei verificate.

De asemenea, au fost analizate și surse de fonduri declarate ca provenind din străinătate, care nu au putut fi confirmate în urma schimbului de informații cu autoritățile fiscale din alte state.

„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern și credibil presupune reguli aplicate uniform, transparență și capacitatea statului de a verifica situațiile în care există diferențe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

În numeroase cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele provin din economii în numerar, venituri obținute în străinătate sau bani primiți de la alte persoane fizice. Totuși, Agenția Națională de Administrare Fiscală precizează că aceste explicații nu au fost susținute de documente sau alte mijloace de probă care să confirme existența și proveniența sumelor.

„De asemenea, în urma analizelor efectuate la nivelul ANAF, s-a constatat în anumite situații lipsa trasabilității fondurilor declarate. Pe de o parte, persoanele indicate ca sursă a sumelor nu dispuneau de capacitatea financiară necesară pentru acordarea acestora, iar pe de altă parte nu existau documente care să confirme proveniența și circuitul banilor. Aceste constatări au condus la stabilirea situației fiscale reale și la calcularea obligațiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat”, arată instituția.

Pe lângă cazurile de venituri fără sursă justificată, ANAF a identificat și venituri suplimentare nedeclarate, provenite din activități independente, închirierea de bunuri, tranzacții cu titluri de valoare sau alte câștiguri impozabile, inclusiv venituri obținute din străinătate.