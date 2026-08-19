Pe 19 august 2026, Racii, Scorpionii și Capricornii se numără printre zodiile favorizate de configurațiile astrologice ale zilei, potrivit mai multor publicații și site-uri internaționale de astrologie.

Predicțiile indică oportunități legate de bani, carieră, relații și proiecte care până acum au evoluat discret.

Data de 19 august este asociată și cu o schimbare importantă în astrologia vedică: Jupiter intră în nakshatra Ashlesha, un tranzit despre care Times of India scrie că poate scoate la suprafață oportunități care nu erau vizibile anterior. Racul, Scorpionul, Peștii și Capricornul sunt indicați printre semnele care pot beneficia cel mai mult de această schimbare.

Pentru Raci, 19 august poate aduce o perioadă în care lucrurile începute în plan personal sau profesional încep să capete o direcție mai clară.

Times of India asociază tranzitul lui Jupiter cu o mai mare încredere în propriile decizii, sprijin din partea familiei și oportunități legate de activitatea profesională sau de imaginea publică. Unele dintre aceste șanse pot apărea discret, printr-o conversație sau printr-o persoană care oferă sprijin la momentul potrivit.

Și alte materiale astrologice dedicate zilei de 19 august pun accent pe posibilitatea unor schimbări constructive pentru Rac. Un horoscop publicat de Astrology Indigo descrie ziua ca pe un moment potrivit pentru o schimbare importantă și pentru depășirea unei limite personale.

Scorpionii sunt printre semnele asupra cărora tranzitul lui Jupiter din 19 august este prezentat ca fiind favorabil. Potrivit Times of India, oportunitățile pot apărea în domenii precum educație, călătorii, probleme juridice, conexiuni internaționale sau proiecte care presupun cercetare și analiză.

Un aspect interesant este că 19 august vine și cu Luna în Scorpion, potrivit mai multor calendare astrologice. AstroSofa indică pentru această zi Luna în Scorpion, în timp ce alte calendare astrologice confirmă aceeași configurație.

Pentru nativii acestei zodii, astrologii pun accent pe folosirea informațiilor deja disponibile și pe analizarea atentă a unor situații care nu sunt încă pe deplin clare. O oportunitate poate apărea tocmai dintr-un subiect considerat până acum neimportant.

Capricornii se află într-o poziție favorabilă mai ales în zona profesională. Economic Times consideră că acest semn poate avea una dintre cele mai puternice perspective de carieră pe 19 august, cu posibilitatea ca munca și disciplina nativilor să fie observate de superiori sau de persoane cu putere de decizie.

Publicația menționează inclusiv posibilitatea apariției unui proiect nou, prin care un Capricorn își poate demonstra competențele și poate crea premise pentru recompense financiare ulterioare.

Predicția este susținută și de analiza Times of India privind tranzitul lui Jupiter. Pentru Capricorn sunt indicate mișcări favorabile în relații, contracte, colaborări și parteneriate de afaceri. O persoană care a rămas până acum în plan secundar ar putea deveni un sprijin important.

Configurația astrologică a zilei este dominată de mai multe elemente care pot favoriza inițiativa și schimbarea. Datele astronomice pentru 19 august indică Soarele și Jupiter în Leu, Venus în Balanță, Marte în Rac și Luna în Scorpion.

În același timp, calendarele astrologice indică un aspect favorabil de durată între Venus și Jupiter, început în 10 august și activ până pe 25 august. Acesta este asociat în astrologie cu relațiile, oportunitățile sociale, valorificarea talentelor și dezvoltarea unor proiecte.

În astrologia vedică, schimbarea lui Jupiter din 19 august reprezintă un alt reper al zilei. Times of India notează că tranzitul în Ashlesha poate scoate la suprafață oportunități ascunse, contacte utile sau informații care pot modifica o decizie importantă.

Predicțiile astrologice pentru 19 august nu limitează noțiunea de noroc la bani. Pentru Rac, accentul cade pe încredere, familie și oportunități personale, în timp ce Scorpionul poate beneficia de informații, studiu și conexiuni externe.

În cazul Capricornului, avantajul zilei este mai vizibil în zona carierei și a colaborărilor profesionale. Economic Times recomandă însă prudență și concentrare asupra calității muncii, nu asumarea unor riscuri inutile.