Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care vizează sprijinirea producătorilor agricoli afectați de explozia prețurilor la îngrășăminte. Criza din Orientul Mijlociu a generat scumpiri masive pe lanțul de producție, motiv pentru care autoritățile de la București au decis să suplimenteze fondurile nerambursabile acordate de Uniunea Europeană.

România beneficiază de o alocare comunitară de 29,97 milioane de euro, însă MADR propune adăugarea unei sume egale direct de la bugetul de stat. Astfel, schema totală de ajutor financiar depășește 59,95 milioane de euro, echivalentul a peste 314 milioane de lei.

„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în transparenţă decizională proiectul de Hotărâre a Guvernului privind acordarea unui sprijin financiar de urgenţă în agricultură pentru compensarea creşterii preţurilor la îngrăşăminte în anul 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu...(...) România beneficiază de o alocare din fonduri europene în sumă de 29.977.500 euro, iar MADR propune suplimentarea acesteia cu o contribuţie echivalentă de la bugetul de stat. Astfel, valoarea totală a sprijinului propus ajunge la 59.955.000 euro, respectiv aproximativ 314,37 milioane de lei”, arată, marţi, MADR într-un comunicat de presă.

Afectați de costurile uriașe de producție, fermierii vor primi ajutor direct prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, măsura transpune la nivel național prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2026/1894 al Comisiei din 27 iulie 2026.

Oficialii din minister susțin că scopul principal al acestei decizii este să prevină colapsul financiar al fermelor mici și mijlocii, puternic destabilizate de dinamica pieței de inputuri agricole.

„Creşterea preţurilor la îngrăşăminte şi a costurilor de producţie pune o presiune uriaşă pe fermierii din sectorul vegetal. În acest context, venim în sprijinul lor cu această măsură, prin care propunem dublarea sumei provenite din fonduri europene, printr-o contribuţie egală de la bugetul de stat. Scopul este să reducem efectele situaţiei actuale asupra stabilităţii economice a fermelor şi să îi sprijinim pe fermieri să îşi continue activitatea”, a declarat Tánczos Barna, ministru interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Sumele de bani acordate pe hectar diferă substanțial în funcție de specificul culturii și de resursele necesare întreținerii acesteia:

Grâu: 17,16 euro/ha (90 lei/ha);

Porumb: 15,69 euro/ha (82,25 lei/ha);

Floarea-soarelui: 14,78 euro/ha (77,50 lei/ha);

Rapiță: 14,78 euro/ha (77,50 lei/ha);

Cartof: 28,61 euro/ha (150 lei/ha);

Sfeclă de zahăr: 28,61 euro/ha (150 lei/ha);

Legume în câmp: 52,45 euro/ha (275 lei/ha);

Legume în solarii: 76,29 euro/ha (400 lei/ha);

Legume în seră: 100,60 euro/ha (527,50 lei/ha).

Sunt eligibili pentru a solicita sprijinul financiar producătorii din sectorul vegetal, indiferent de forma legală de organizare: persoane fizice, persoane fizice autorizate (PFA) constituite conform OUG 44/2008 sau persoane juridice înființate în baza Legii 36/1991.

Condiția esențială este ca terenurile să fie deja declarate și validate în sistemul APIA pentru anul 2026. În plus, fermierii trebuie să facă dovada cumpărării de îngrășăminte în perioada 28 februarie - 15 octombrie 2026 prin bonuri fiscale sau facturi, care vor fi supuse verificărilor riguroase ale inspectorilor.

Perioada de depunere la centrele județene și locale APIA este extrem de scurtă. Dosarele se primesc timp de 15 zile lucrătoare, termenul începând să curgă din a cincea zi de la data la care Hotărârea de Guvern intră oficial în vigoare.

După procesarea și validarea documentelor de achiziție, plățile vor fi virate direct în conturile beneficiarilor. Întregul proces de plată se va încheia până cel târziu la 28 februarie 2027. Persoanele interesate pot parcurge varianta integrală a actului normativ pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii, la secțiunea de Transparență decizională.