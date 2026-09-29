Fostul selecționer Victor Pițurcă a explicat, după deastrul trăit de România în fața Bosniei (scor 2-4) modul în care concepția lui Gică Hagi s-a lovit de dificultățile concrete de pe teren. De-a lungul timpului, discursul despre valoarea fotbaliștilor români a fost unul optimist, însă realitatea meciurilor oficiale a schimbat datele problemei.

„Toți știm, că de-a lungul timpului, Gică a tot spus că avem jucători valoroși, talentați, care pot domina adversarul, se pot impune. Eu credeam că îi mai ciupește pe selecționeri, că au jucători dar nu știu ei cum să-i folosească. Dar, de fapt, el chiar a crezut asta. Și cu aceste gânduri a venit și la națională. Dar acum cred, după discursul său de după partida cu Bosnia, că s-a convins că nu e chiar așa”, a spus Pițurcă pentru gsp.ro.

Diferența dintre meciurile amicale și partidele cu miza punctelor pe masă s-a văzut cel mai clar în alcătuirea formulei de start. Fostul selecționer este de părere că modificările masive efectuate în echipă au destabilizat omogenitatea primului unsprezece exact în cel mai important moment al campaniei.

„În afară de acest aspect, el a greșit grav cu această schimbare majoră a echipei, la meciul cu bosniacii. E o regulă de bază pentru un selecționer. Nu faci atât de multe schimbări. Mai văd asta și pe la echipele noastre de club, că joacă cu o echipă în campionat, cu alta în cupele europene. Ce-i asta?!

Înseamnă că nu ai încredere în ei, că pot rezista fizic. Și că nu ești tu capabil, ca antrenor, să-i pregătești să reziste. La națională e altceva, dar totuși poți să-ți dai seama cine poate, cum poate. Și să faci echipa în consecință, să poată juca și fizic la cel mai înalt nivel, dar să ai și coeziune, omogenitate, relații de joc. Ăsta era cel mai important meci, cu Bosnia- Herțegovina!

Nu neapărat cel din Suedia. Acum, la București, trebuia să pună în teren cea mai bună echipă. Nu să facă experimente. La națională nu faci asta, aici trebuie să faci lucrurile în așa fel încât să câștigi mereu următorul joc. Aici a greșit Gică rău! Cum să nu joci cu Drăgușin, cu Rațiu, cu Bancu și cu bosniacii?! Cum să bagi o echipă cu jucători care nu mai evoluaseră împreună?! Nici nu știu cum s-o numesc, echipa a doua, una experimentală...”

Deși eșecul a fost unul dureros, soluția nu constă în abandonarea obiectivelor sau în reluarea discuțiilor despre reconstructia de la zero. Victor Pițurcă amintește că aceiași jucători au arătat în trecut că pot produce fotbal de calitate împotriva aceluiași adversar.

„Înainte de joc nu credeam că ne pot bate bosniacii, și atât de ușor. Acum văd că au apărut iar discuții, că o luăm de la copii și juniori. Lăsați asta! Acum trebuie să jucăm cu ce avem. Nu sunt așa de buni pe cât credea Gică, dar nici așa slabi ca să ne surclaseze Bosnia- Herțegovina. Să ne amintim că anul trecut, în Bosnia, cu Mircea Lucescu pe bancă, i-am dominat rău. Am pierdut, dar uite că aceiași jucători se puteau lupta cu ei. De acolo trebuie să pornim. De la ce putem, nu de la ce credem că am putea. Mie îmi pare foarte rău de ce i se întâmplă lui Gică. Îl știu, mi-a fost coleg, elev, mai vorbim, știu că dincolo de fațadă suferă enorm. Dar când ești selecționer, toată lumea te judecă. La noi și mai mult, că suntem un popor de judecători”.

Starea de spirit de după meci și reacțiile publice au lăsat să se vadă impactul emoțional puternic provocat de înfrângere. Totuși, la nivel reprezentativ, accentul trebuie pus pe rezultate imediate, fără amânări pentru campaniile viitoare.

„Văzând discursul lui de după meci, cred că s-a gândit și la varianta să renunțe. E greu să reziști. E Gică Hagi, un personaj important, valoros, are și el orgoliul lui, se gândește probabil cât să reziste să piardă așa?! L-am văzut, parcă era în șoc! Îl auzeam că spune că trebuie să pregătim echipa pentru viitoarele preliminarii. Nu, la națională nu pregătești nimic, aici trebuie să câștigi, să faci puncte! Mă bucurasem că începuse bine în meciurile amicale cu Georgia și cu Țara Galilor.

Dar acum s-a lovit de realitate. Și cred că a înțeles asta. Nu cred că va renunța. Eu, în locul lui, n-aș face asta! Urmează un meci greu în Polonia, suntem cu spatele la zid. Locurile 1-2 cred că au zvirat. Dar trebuie să găsească tăria să meargă mai departe, dar să regândească lucrurile, să le facă altfel. Să folosească echipa cea mai valoroasă, Asta chiar depinde numai de el”.

Remedierea situației depinde de capacitatea de comunicare cu vestiarul și de pregătirea psihologică a jucătorilor înainte de următoarele confruntări. Experiența campaniilor anterioare arată că redresarea este posibilă chiar și după un debut ezitant.

„Ce poate face ca selecționer în acest moment? Să vorbească individual cu jucătorii, apoi în grup, să nu facă antrenamente în care nimeni să nu deschidă gura. Să le dea încredere. Eu am trecut prin momente d-astea. În campania de calificare la Euro 2008 am început prost, 2-2 acasă cu Bulgaria, după ce condusesem cu 2-0. Băieții erau dărâmați.

Am vorbit cu ei, i-am îmbărbătat, imediat am învins în Albania, apoi am trecut de Olanda și am câștigat grupa. Deci asta trebuie să facă, să le ridice moralul, să aleagă cei mai buni jucători, echipa cea mai adecvată pentru meciul respectiv, cea mai potrivită strategie. Mai departe, nu știu, nu pot spune eu ce ar trebui să facă dacă am termina grupa asta pe ultimul loc. Depinde cât și cum poate Gică să reziste psihic la presiunea asta”, a conchis fostul selecționer.