Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a încasat obligații fiscale de peste 64,5 miliarde de lei în perioada 2023-2025 prin măsuri de executare silită aplicate persoanelor fizice și juridice. Datele transmise de instituție arată că sumele recuperate au crescut de la un an la altul, în timp ce numărul somațiilor emise a depășit 8,9 milioane în cei trei ani analizați.

Datele furnizate de instituție arată că executarea silită a rămas unul dintre principalele instrumente utilizate pentru colectarea obligațiilor restante către bugetul de stat.

Pentru recuperarea datoriilor fiscale, ANAF a emis milioane de somații către persoane fizice și juridice. Potrivit instituției, au fost comunicate 2.697.173 de somații în anul 2023, 2.986.765 în 2024 și 3.236.435 în 2025.

ANAF a anunțat că datele sunt centralizate în funcție de competențele structurilor fiscale și urmăresc evaluarea capacității de colectare și a gradului de recuperare a creanțelor. În urma măsurilor de executare silită, instituția a recuperat peste 15,78 miliarde de lei în 2023, peste 21,53 miliarde de lei în 2024 și peste 27,27 miliarde de lei în 2025.

La finalul anului 2023, volumul arieratelor recuperabile depășea 34,59 miliarde de lei. Din această sumă, peste 30,62 miliarde de lei reprezentau obligații fiscale ale persoanelor juridice, iar peste 3,96 miliarde de lei aparțineau persoanelor fizice.

La sfârșitul anului 2024, valoarea arieratelor recuperabile a urcat la peste 37,53 miliarde de lei. La 31 decembrie 2025, nivelul acestora a coborât la peste 36,24 miliarde de lei, conform datelor ANAF. Instituția a anunțat că monitorizează permanent volumul obligațiilor restante pentru a crește gradul de colectare a veniturilor bugetare prin procedurile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

În perioada analizată, la nivelul direcțiilor regionale ale finanțelor publice au fost contestate în instanță 21.036 de executări silite. Dintre acestea, instanțele au admis 3.196 de contestații formulate de contribuabili.

ANAF a anunțat că principalele motive care au dus la anularea sau suspendarea executărilor silite au fost prescripția dreptului de executare, anularea titlurilor de creanță, erorile procedurale, comunicarea nelegală a documentelor sau stingerea obligațiilor fiscale prin plată, compensare ori facilități fiscale.

Instituția a reamintit că executarea silită se suspendă în cazul contribuabililor care intră sub incidența procedurilor de insolvență prevăzute de legislația în vigoare.

Datele Direcției Generale Executări Silite Cazuri Speciale indică o reducere a sumelor recuperate din creanțe provenite din infracțiuni, inclusiv prejudicii materiale, confiscări, amenzi și cheltuieli judiciare.

Valoarea recuperată a fost de 205,69 milioane de lei în 2023, de 184,83 milioane de lei în 2024 și de 150,41 milioane de lei în 2025.

ANAF a explicat că recuperarea integrală a prejudiciilor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive este îngreunată în numeroase cazuri de lipsa unor bunuri suficiente pentru acoperirea creanțelor sau de dificultățile întâmpinate în valorificarea acestora.

Pentru creșterea gradului de recuperare a creanțelor, ANAF și Ministerul Finanțelor au anunțat lansarea platformei digitale „eLicitațiiANAF”, disponibilă din 30 martie 2026. Sistemul permite organizarea online a licitațiilor pentru bunurile sechestrate în materie fiscală și penală și înlocuiește procedurile desfășurate până acum la sediile administrațiilor fiscale.