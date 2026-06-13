Violența împotriva executorilor judecătorești va fi sancționată aspru. Scurtarea proceselor, un efect benefic

Într-un demers menit să consolideze autoritatea hotărârilor judecătorești și să sporească siguranța celor care le pun în aplicare, Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, un proiect de lege fundamental pentru sistemul judiciar din România. Actul normativ vizează sancționarea mult mai aspră a actelor de agresiune și amenințare îndreptate împotriva executorilor judecătorești, anunță portalul ClujJust.

Inițiat de deputata avocat Oana Murariu, proiectul introduce executorii judecătorești sub protecția directă a prevederilor privind ultrajul judiciar, aliniindu-i astfel la același nivel de protecție penală de care beneficiază deja judecătorii, procurorii și avocații.

Principalul efect al acestei modificări legislative este descurajarea comportamentelor violente în timpul procedurilor de executare silită, momente recunoscute pentru gradul înalt de tensiune emoțională și risc de conflict.

Prin încadrarea acestor fapte la ultraj judiciar, limitele speciale ale pedepselor prevăzute de Codul Penal se majorează cu jumătate (50%) în cazul în care sunt săvârșite împotriva unui executor judecătoresc aflat în exercițiul funcțiunii.

Măsura se aplică pentru infracțiuni grave precum amenințarea și hărțuirea; lovirea sau alte violențe; vătămarea corporală; lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul.

„Executorii judecătorești au un rol critic în înfăptuirea justiției. Tocmai de aceea, ei sunt din păcate expuși adesea la amenințări și violențe. Prin noua lege ne asigurăm că și în cazul lor se vor aplica prevederile ultrajului judiciar. În acest fel transmitem un semnal ferm de descurajare a comiterii de fapte penale față de executorii judecătorești și de susținere a punerii în aplicare cât mai ușoare a hotărârilor instanțelor”, a declarat deputata Oana Murariu.

Deși contextul parlamentar actual este adesea marcat de polarizare politică, proiectul a beneficiat de o susținere remarcabilă și extinsă în plenul Camerei Deputaților, fiind înregistrate doar două voturi împotrivă.

„Mă bucur că am reușit să obțin această susținere transpartinică, pentru că asta îmi confirmă că s-a înțeles că vorbim de o lege care răspunde unei nevoi reale din justiție. Și le mulțumesc pe această cale tuturor parlamentarilor care au acordat un vot «pentru» adoptarea sa”, a adăugat inițiatoarea legii.

Dincolo de protecția fizică a profesioniștilor din drept, legea are un impact direct asupra cetățenilor care au câștigat un proces în instanță.

În mod frecvent, riscul de violență sau opoziția agresivă a debitorilor provocau amânări repetate ale executărilor silite, solicitări de sprijin suplimentar din partea Jandarmeriei și, implicit, prelungirea nejustificată a procedurilor.

Prin reducerea acestor riscuri, punerea în aplicare a deciziilor luate de magistrați va deveni mult mai fluidă și mai rapidă, asigurând respectarea dreptului la un proces echitabil într-un termen rezonabil.

După succesul din Parlament, legea urmează traseul constituțional și va fi trimisă pentru promulgare la Președinția României, către președintele Nicușor Dan.

Aceasta nu este singura reformă de impact din sistemul judiciar promovată de parlamentarul de Cluj. Oana Murariu, care deține și funcția de președinte USR Cluj, a mai reușit în ultimii ani implementarea unor legi esențiale pentru digitalizarea și eficientizarea justiției române.

Printre care Legea 192/2022, hotărârile judecătorești pot fi comunicate rapid, pe e-mail. La fel, Legea 139/2024 care introduce desemnarea digitală a experților judiciari în funcție de gradul lor real de încărcare, eliminând blocajele de timp din instanțe.

Acest articol al ClujJust reflectă modificările legislative adoptate oficial de Parlamentul României. Pentru textul integral al modificărilor Codului Penal, consultați portalul legislativ al Camerei Deputaților.