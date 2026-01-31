Echipa italiană Genoa, club patronat de omul de afaceri român Dan Șucu, a suferit o înfrângere dureroasă vineri seara, pe terenul formației Lazio Roma, scor 2-3, într-un meci contând pentru etapa a 23-a din Serie A. Partida s-a decis în minutele de prelungire, după intervenția sistemului VAR, într-un context tensionat și cu răsturnări spectaculoase de scor.

Meciul disputat pe Stadio Olimpico a început într-o notă echilibrată. Prima repriză nu a adus goluri pe tabelă, dar a fost marcată de o luptă constantă la mijlocul terenului. Lazio a avut o posesie ușor superioară, însă Genoa a reușit să închidă bine spațiile și să limiteze fazele periculoase ale gazdelor.

Apărarea genoveză a rezistat presiunii exercitate de echipa antrenată de Maurizio Sarri, iar la pauză scorul a rămas 0-0, rezultat care reflecta desfășurarea jocului din primele 45 de minute.

După reluare, ritmul partidei s-a schimbat vizibil. Lazio a forțat deschiderea scorului, iar în minutul 56 a obținut o lovitură de la 11 metri. Penaltiul a fost transformat de Pedro, care l-a învins fără emoții pe portarul genovez.

Doar șase minute mai târziu, formația din capitala Italiei și-a dublat avantajul. Golul marcat în minutul 62 a părut să încline decisiv balanța în favoarea gazdelor, iar Genoa părea într-o situație extrem de complicată, cu un deficit de două goluri pe terenul unei echipe solide din Serie A.

Deși condusă cu 2-0, Genoa nu a abandonat lupta. Oaspeții au reușit să revină în joc în minutul 67, când arbitrul a acordat penalti în favoarea echipei patronate de Dan Șucu. Ruslan Malinovskyi a executat cu siguranță și a redus diferența pe tabelă.

Golul a schimbat dinamica partidei. Genoa a prins curaj, iar presiunea s-a mutat în jumătatea de teren a Laziei. În minutul 75, Vitinha a finalizat o acțiune ofensivă bine construită și a restabilit egalitatea, 2-2, provocând nemulțumirea suporterilor gazdelor și un final de meci extrem de tensionat.

Ultimele minute au fost marcate de nervozitate și de faze disputate la limită. Când meciul părea că se îndreaptă spre o remiză, arbitrul a fost chemat să consulte sistemul VAR pentru o fază petrecută în careul Genoei.

După analiza imaginilor video, a fost acordat penalti pentru Lazio. Decizia a stârnit proteste din partea oaspeților, însă hotărârea a rămas definitivă. Danilo Cataldi a executat lovitura de pedeapsă în minutul 90+10 și a marcat golul victoriei pentru Lazio, stabilind scorul final la 3-2.

În urma acestui rezultat, Lazio urcă pe locul 8 în clasamentul din Serie A, cu un total de 32 de puncte acumulate după 23 de etape. Echipa lui Maurizio Sarri rămâne în lupta pentru pozițiile care asigură participarea în competițiile europene, într-un sezon extrem de echilibrat.

De cealaltă parte, Genoa se află pe locul 13, cu 23 de puncte. Deși înfrângerea este una dureroasă, mai ales prin modul în care a fost decisă, formația patronată de Dan Șucu a arătat capacitate de reacție și forță mentală, reușind să revină de la 0-2 pe terenul unei echipe de top din campionat.