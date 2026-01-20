Sport

Dat afară de la Genoa lui Dan Șucu, internaționalul Nicolae Stanciu și-a găsit echipă

Dat afară de la Genoa lui Dan Șucu, internaționalul Nicolae Stanciu și-a găsit echipăNicolae Stanciu. Sursa foto: Instagram
Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul naționalei României, și-a găsit echipă după ce s-a despărțit în această iarnă de Genoa. Mijlocașul român va evolua în China, la o formație modestă, Dalian Yingbo, după cum anunță prosport.ro.

Noua formație a internaționalului român are o scurtă existănță, pentru că a fost înființată în anul 2021. A terminat ultimul sezon pe locul al 11-lea din 16 echipe. Stanciu a mai evoluat în China pentru gruparea Wuhan Three Towns, între 2022 - 2023 și a bifat 51 de partide cu 11 goluri marcate. El a devenit campion al Chinei în 2023.

De-a lungul carierei, fotbalistul a trecut pe la Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Slavia Praga, Al Ahli, Damac, Wuhan Three Towns și Genoa. Pentru naționala României a adunat 76 de partide și a marcat de 15 ori.

Un final de coșmar pentru Genoa. A fost dat afară după penalty-ul ratat în meciul cu AC Milan

Stanciu a fost adus la Genoa, vara trecută, de finanțatorul Dan Șucu, de la Damac, din Arabia Saudită. Nu a reușit să se impună în tricoul echipei genoveze, a fost marcat și de accidentări și a început anul dezastruos. Trimis pe teren în finalul partidei jucate în deplasare, cu AC Milan, mijlocașul a executat lamentabil o lovitură de la 11 metri, obținută în ultimele secunde de echipa sa.

Astfel, meciul s-a terminat cu scorul de 1-1 și oaspeții au ratat o victorie extrem de importantă. A fost aspru criticat de fani și a bifat atunci ultima apariție. În total, a evoluat în patru partide, un total de 180 de minute.

Ce scriau chinezii înaintea transferului

„Pentru Dalian Yingbo, această achiziție demonstrează hotărârea clubului de a crește investițiile în noul sezon. Echipa a adus deja mai mulți jucători autohtoni în perioada de transferuri de iarnă, iar dacă transferul lui Stanciu decurge fără probleme, acesta va deveni piesa cea mai importantă a lotului”, scriau cei de la 163.com. 

