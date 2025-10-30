Inter Milano, victorie cu Fiorentina. Cristi Chivu: „La început eram foarte îngrijorat”

Inter Milano a învins clar Fiorentina, scor 3-0, în etapa a 9-a din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu a dominat repriza secundă și s-a impus prin golurile marcate de Hakan Calhanoglu (66’, 88’ – penalty) și Petar Sucic (71’). Românul a vorbit despre presiunea debutului ca antrenor principal la Inter și despre evoluția sa pe banca tehnică.

După o primă parte fără goluri, Inter Milano a revenit de la vestiare cu un ritm complet diferit și a decis meciul în doar 25 de minute. Formația lui Cristi Chivu a deschis scorul prin Hakan Calhanoglu, în minutul 66, iar peste cinci minute tânărul Petar Sucic a majorat diferența.

Finalul a fost tot al gazdelor: același Calhanoglu a transformat un penalty în minutul 88, stabilind scorul final, 3-0.

Meciul a fost controlat clar de Inter, care a avut posesia și inițiativa pe toată durata reprizei secunde. Fiorentina a fost dominată fizic și tactic, nereușind să producă ocazii clare în fața porții apărate de Sommer.

După această victorie, Inter Milano a urcat pe locul al treilea în Serie A, cu 18 puncte, la doar trei lungimi în spatele liderului Napoli și la egalitate cu AS Roma, care are același punctaj.

De partea cealaltă, Fiorentina rămâne blocată în zona retrogradării, pe locul 19, cu doar 6 puncte acumulate.

Pentru Cristi Chivu, bilanțul de până acum pe banca lui Inter este încurajator. Din cele 16 partide oficiale conduse, românul are o medie de 2,13 puncte pe meci, un indicator care îl plasează printre antrenorii cu start solid în Serie A.

La finalul partidei, antrenorul român a vorbit despre presiunea începutului de mandat la un club de talia lui Inter și despre evoluția sa profesională în ultimele luni.

„Nu vorbesc prea mult despre mine. La început eram foarte îngrijorat și tensionat, cu atâtea lucruri de pus la punct, dar acum încep să mă bucur de experiență”, a declarat Chivu.

Fostul internațional a explicat și strategia tactică din repriza secundă, care a dus la deblocarea jocului.

„Mă așteptam la o reacție după pauză, și am văzut-o. Nu avea rost să fac schimbări. Mingea circula bine, ritmul era potrivit și nu voiam să stric echilibrul. Am deblocat tabela, am așteptat și ne-am dublat avantajul. Acestea sunt interpretările pe care le face un antrenor: analizezi jocul și acționezi în consecință”, a adăugat antrenorul lui Inter.

Declarația sa a fost preluată de principalele publicații italiene, care au remarcat calmul și luciditatea cu care Chivu gestionează vestiarul unei echipe de top din Serie A.

Presa sportivă din Italia a apreciat modul în care Inter a dominat jocul. Gazzetta dello Sport a titrat: „Inter s-a eliberat: joc curat, intensitate, disciplină”, în timp ce Corriere dello Sport a subliniat „claritatea în gândire și eficiența tactică” aduse de Chivu.

Editorialul din La Repubblica a remarcat diferența dintre cele două echipe: „Fiorentina a fost copleșită de un adversar care a știut exact ce vrea. Inter a jucat cu autoritate, fără excese, dar cu o precizie clinică.”

Pentru jurnaliștii italieni, victoria a fost dovada că Inter-ul lui Chivu se maturizează vizibil și capătă identitate.

Numirea lui Cristi Chivu pe banca lui Inter Milano, la 9 iunie 2025, a fost privită inițial cu prudență. Fostul fundaș și căpitan al naționalei României venea după o experiență scurtă, dar reușită, la Parma, echipă pe care o salvase de la retrogradare.

În prezent, Chivu are sprijinul conducerii clubului și al vestiarului, iar presa italiană vorbește deja despre „un antrenor modern, cerebral și meticulos”, capabil să reconstruiască un Inter competitiv.

Experiența sa de jucător la cel mai înalt nivel – inclusiv câștigarea Ligii Campionilor cu Inter, în 2010, sub comanda lui Mourinho – îl ajută acum să se impună natural în vestiarul nerazzurro.

„Cristi Chivu are un ADN Inter. Cunoaște clubul, respectă tradiția, dar aduce o mentalitate nouă, mai apropiată de fotbalul actual”, scrie Gazzetta dello Sport.