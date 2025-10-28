Cristi Chivu și jucătorii lui Inter sunt în stare de șoc, după evenimentul groaznic de la Como

Portarul echipei Inter Milano, Josep Martínez, a fost implicat marți dimineață într-un accident rutier în localitatea Lurate Caccivio, provincia Como, în nordul Italiei. Potrivit agenției italiene ANSA, fotbalistul de 26 de ani a lovit un bărbat de 81 de ani aflat într-un scaun rulant electric, care a decedat pe loc în urma impactului.

Tragedia s-a petrecut în jurul orei 9:00, când mașina condusă de sportiv, un Mercedes GLE, se deplasa spre centrul de antrenament al clubului. Conform poliției italiene, circumstanțele exacte ale accidentului sunt încă analizate, însă primele date arată că victima ar fi făcut o schimbare bruscă de direcție, moment în care portarul nu a mai putut evita impactul.

Martínez a coborât imediat din mașină, a sunat la numărul de urgență și a încercat să acorde primul ajutor bătrânului, însă manevrele de resuscitare efectuate de echipajul medical sosit la fața locului s-au dovedit inutile.

Poliția rutieră din Como a deschis o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului. Testele toxicologice efectuate asupra fotbalistului au ieșit negative, potrivit publicației La Gazzetta dello Sport, care notează că sportivul este în stare de șoc.

Martínez a fost audiat pe scurt de autorități și eliberat ulterior, nefiind acuzat de vreo infracțiune în această etapă a investigației. Procurorii vor stabili în zilele următoare dacă este vorba despre o culpă de neglijență.

Clubul Inter Milano a transmis presei italiene un mesaj prin care își exprimă „profunda tristețe și solidaritate cu familia victimei”. Totodată, antrenorul echipei, Cristian Chivu, a decis să anuleze conferința de presă programată pentru marți după-amiază, potrivit Sky Sport Italia.

Reprezentanții clubului au mai anunțat că fotbalistul va beneficia de consiliere psihologică, după ce a suferit un șoc puternic în urma tragediei.

În vârstă de 26 de ani, Josep Martínez s-a format la clubul Las Palmas, a evoluat pentru RB Leipzig și Genoa, iar în vara anului 2024 a fost transferat la Inter Milano, unde este rezerva titularului Yann Sommer. În actualul sezon, portarul spaniol a bifat 12 meciuri pentru nerazzurri, în campionat și în Cupa Italiei.

Martínez are o selecție la echipa națională a Spaniei, bifată în iunie 2021, într-un meci amical cu Lituania.