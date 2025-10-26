România, pe primul loc în UE la accidentele rutiere mortale

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de oameni care mor în accidente rutiere, fiind urmată de Bulgaria. Anul trecut în România au fost înregistrate 78 de morți la un milion de locuitori, potrivit unei analize a Comisiei Europene.

În 2024, în Uniunea Europeană au murit 19.940 de persoane în accidente rutiere. Bulgaria se află pe locul al doilea, cu 74 de morți la un milion de locuitori. La polul opus, Suedia și Danemarca au cele mai puține victime, cu 20, respectiv 24 de morți la un milion de locuitori.

Informația vine după ce o platformă care transporta butelii s-a răsturnat marți, în județul Dâmbovița. O persoană a intrat în stop cardio-respirator și nu a mai putut fi salvată.

Alte două persoane au fost rănite marți noaptea, după ce o șoferiță a lovit două mașini oprite la semafor, la intersecția Calea Rahovei – Mihail Sebastian din Capitală. Femeia a plecat de la locul accidentului fără acordul polițiștilor și a refuzat recoltarea probelor biologice după ce a fost găsită.

„Deşi aceste cifre arată progrese continue, trebuie să ne amintim întotdeauna că în spatele fiecărei statistici se află familii şi comunităţi îndurerate. Faptul că aproape 20.000 de oameni şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere anul trecut este inacceptabil”, a declarat Apostolos Tzitzikostas, comisarul pentru transport durabil şi turism.

Într-o intervenție la Digi24, comisarul-șef Bogdan Oproiu, șeful Direcției de Poliție Rutieră, a declarat că nivelul siguranței rutiere din România este mai ridicat comparativ cu anii 2017 și 2018.

„România a revenit pe primul loc în anul 2024, din punct de vedere al riscului rutier, înregistrând 78 de persoane decedate la un milion de locuitori, dar după ce, în anul 2023, reușisem să nu mai fim pe acest prim loc. Totodată, raportându-ne la anii anteriori, de exemplu 2017, 2018, când țara noastră înregistra chiar și 98 de persoane decedate, se pare că, ușor-ușor, siguranța rutieră în România a crescut”, a spus acesta, adăugând că, în primele nouă luni ale anului au avut loc 2.939 de accidente grave.

Întrebat dacă numărul este mai mare sau mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut, Bogdan Oproiu a afirmat că statisticile arată o scădere: „Raportându-ne la perioada similară a anului trecut, înregistrăm scăderi din punct de vedere statistic. De exemplu, înregistrăm o scădere cu 13% a numărului persoanelor decedate”.

Potrivit acestuia, principalele cauze ale accidentelor rutiere sunt viteza neadaptată la condițiile de drum și viteza excesivă, care provoacă aproximativ 15% dintre incidente. Urmează indisciplina pietonală, cu 14,5%, și neacordarea priorității de trecere a vehiculelor, cu 10%.

„Uitându-ne pe comunicatul Comisiei Europene, observăm Suedia cu 20%, Danemarca cu 24%. Putem spune că, în prima fază, totul pleacă poate de la educație. Poate trebuie să desfășurăm mai multe activități pe acest palier. De exemplu, Direcția Rutieră, prin structurile teritoriale, desfășoară foarte multe activități legate de educația rutieră”, a mai adăugat acesta.

Bogdan Oproiu a mai adăugat că a fost implementat un proiect finanțat din fonduri europene. El a explicat că radarele fixe sunt incluse în noul program lansat recent de Ministerul Afacerilor Interne, „Siguranță în trafic”.

„Revenind la partea tehnică, dorim să integrăm în sistemul e-Sigur inclusiv dispozitivele de monitorizare a traficului din dotarea administrațiilor locale. Acest proiect este în transparență. În această perioadă, primim propuneri de la societatea civilă, de la participanți la trafic de îmbunătățire a proiectului”, a continuat șeful Direcției de Poliție Rutieră.