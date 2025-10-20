Fost lider AUR, prins băut la volan, conducând cu o viteză amețitoare. A rămas fără permis pentru șapte luni

Ciprian Mocanu, viceprimarul municipiului Orșova și fost lider AUR Mehedinți, a fost prins de poliție conducând cu 140 km/h pe DN6, sub influența alcoolului. A fost amendat cu 3.645 lei și a rămas fără permis pentru 210 zile.

Viceprimarul municipiului Orșova, Ciprian Mocanu, a fost oprit sâmbătă de polițiștii rutieri din Mehedinți după ce a fost surprins conducând cu 140 km/h pe DN6, în localitatea Ciochiuța, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mehedinți.

Edilul se afla la volanul unui Porsche înmatriculat în București, achiziționat recent, când a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu o viteză dublă față de limita legală în zonă.

După oprirea în trafic, agenții au decis să efectueze și un test cu aparatul etilotest, procedură standard în cazurile de conducere imprudentă.

Rezultatul testului a indicat o concentrație de 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare care nu constituie infracțiune, dar care atrage o sancțiune contravențională conform legislației rutiere.

Polițiștii au aplicat o amendă de 3.645 de lei și au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru 210 zile.

„Conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise și pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice, fiind dispusă măsura complementară a suspendării permisului pentru 210 zile”, au precizat reprezentanții IPJ Mehedinți.

Incidentul a provocat reacții în rândul comunității locale, întrucât Ciprian Mocanu se numără printre politicienii care, în ultimele luni, au cerut public toleranță zero pentru consumul de alcool la volan și pentru nerespectarea regulilor de circulație.

În mai multe apariții publice, edilul promitea măsuri stricte la nivel local pentru combaterea accidentelor rutiere provocate de șoferi imprudenți.

Fapta sa a fost privită drept o contradicție flagrantă între discursul public și comportamentul personal, stârnind numeroase comentarii pe rețelele sociale și în presa locală.

Viceprimarul din Orșova nu este străin de controverse. În ianuarie, acesta a fost implicat într-un conflict intern în organizația AUR Mehedinți, partid din care făcea parte la acea vreme.

Potrivit presei locale, disputa cu deputatul Eduard Koler, liderul AUR Mehedinți, ar fi degenerat într-o altercație verbală în parcarea blocului în care locuiesc amândoi.

Poliția a intervenit atunci pentru a calma spiritele, aplicând amenzi contravenționale ambelor părți. Ulterior, Ciprian Mocanu a fost suspendat din partid, iar în scurt timp a devenit viceprimar independent, susținut de o parte a consilierilor locali.

Drumul Național 6, care traversează județul Mehedinți spre Orșova, este considerat unul dintre cele mai intens monitorizate segmente de drum din Oltenia.

În ultimele luni, Poliția Rutieră a intensificat controalele, în special între Drobeta-Turnu Severin și Filiași, din cauza numărului mare de accidente rutiere provocate de viteză excesivă.

Conform datelor furnizate de autorități, doar în ultimele trei luni au fost reținute peste 500 de permise pe acest tronson, iar aproximativ 30% dintre abaterile înregistrate au fost cauzate de depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h.