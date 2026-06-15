Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit și fiul vitreg al prințului moștenitor Haakon al Norvegiei, a fost condamnat luni la patru ani de închisoare de un tribunal din Oslo, după ce a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare de viol, precum și pentru alte infracțiuni, potrivit agentiei Reuters.

Decizia instanței pune capăt unuia dintre cele mai urmărite procese din Norvegia din ultimii ani, un caz care a atras atenția publicului atât prin gravitatea acuzațiilor, cât și prin legăturile lui Høiby cu familia regală norvegiană. Acesta poate contesta verdictul prin apel.

Marius Borg Høiby, în vârstă de 29 de ani, a devenit cunoscut publicului după ce mama sa, Mette-Marit, s-a căsătorit cu prințul moștenitor Haakon în anul 2001.

Deși nu deține un titlu regal și nu face parte din linia de succesiune la tron, legăturile sale cu familia regală au făcut ca procesul să fie intens mediatizat.

Instanța l-a găsit vinovat pentru două infracțiuni de viol, precum și pentru alte fapte penale, inclusiv acte de violență domestică. În același timp, Høiby a fost achitat pentru alte două acuzații de viol formulate împotriva sa.

În timpul procesului, procurorii au solicitat o condamnare de șapte ani și șapte luni de închisoare, argumentând că gravitatea faptelor justifică o pedeapsă semnificativ mai mare decât cea pronunțată în final de judecători.

Høiby a respins constant cele mai grave acuzații, inclusiv pe cele de viol. Totuși, în cursul procedurilor judiciare, el a recunoscut anumite infracțiuni mai puțin grave, printre care unele încălcări ale legii privind drogurile și alte fapte conexe.

Procesul s-a desfășurat pe parcursul mai multor săptămâni și a inclus mărturii, probe digitale și sute de mesaje electronice prezentate în instanță.

Potrivit informațiilor prezentate în timpul audierilor, anchetatorii au analizat acuzații care acoperă o perioadă de mai mulți ani.

Cazul a generat dezbateri ample în Norvegia și a adus o presiune suplimentară asupra familiei regale, aflată deja în atenția opiniei publice din cauza unor controverse și a problemelor de sănătate ale prințesei moștenitoare Mette-Marit.

Avocații lui Marius Borg Høiby au dreptul să atace hotărârea la o instanță superioară.

Până la o eventuală decizie definitivă, cazul rămâne unul dintre cele mai importante dosare judiciare care au implicat o persoană apropiată familiei regale norvegiene în ultimele decenii.