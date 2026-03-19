Șapte ani de pușcărie pentru fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, în dosarul de viol, este propunerea procurorilor

Procesul lui Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, se apropie de final, după aproape șapte săptămâni de audieri și dezbateri, potrivit BBC.

Procurorii au solicitat o pedeapsă de șapte ani și șapte luni de închisoare, susținând că inculpatul ar trebui găsit vinovat pentru 39 dintre cele 40 de capete de acuzare formulate împotriva sa. Verdictul urmează să fie deliberat de completul de trei judecători după încheierea pledoariilor finale.

Marius Borg Høiby, în vârstă de 29 de ani, respinge acuzațiile cele mai grave, care includ patru capete de acuzare pentru viol și agresiune gravă. El susține că relațiile sexuale cu cele patru femei au fost consensuale înainte de presupusele incidente. În fața instanței, inculpatul a declarat: „Nu mă culc cu femei care nu sunt treze”.

Pe de altă parte, Høiby a recunoscut parțial sau integral unele fapte mai puțin grave, precum deținerea și transportul de droguri, încălcări ale legislației rutiere și nerespectarea unui ordin de restricție. De asemenea, a admis parțial o acuzație de agresiune gravă asupra unei femei într-un apartament, însă a respins acuzațiile de abuz în relația cu fosta sa parteneră, Nora Haukland.

În pledoaria finală, procurorul de stat Sturla Henriksbø a subliniat că inculpatul trebuie evaluat în funcție de faptele sale și nu de statutul său social. „Nu este un monstru”, a afirmat acesta, adăugând că instanța trebuie să se concentreze pe probele prezentate.

Procurorii au cerut pedepse individuale pentru fiecare dintre acuzațiile de viol: câte doi ani de închisoare pentru trei dintre cazuri și trei ani pentru al patrulea. Potrivit acestora, toate cele patru victime s-ar fi aflat în stare de inconștiență sau incapacitate în momentul faptelor.

Un element important în dosar îl reprezintă existența unor înregistrări video realizate în timpul incidentelor, în trei dintre cazuri, fără consimțământul femeilor. Procurorii au precizat că existența unor relații consensuale anterioare nu este relevantă pentru stabilirea vinovăției în aceste situații.

„Violul poate lăsa cicatrici de durată și poate distruge vieți”, a declarat procurorul în fața instanței, subliniind gravitatea acuzațiilor.

Procesul desfășurat la Tribunalul districtual din Oslo a atras o atenție mediatică intensă, fiecare zi de audieri fiind reflectată pe larg în presa norvegiană. Marius Borg Høiby, care a crescut în cadrul familiei regale fără a avea un statut oficial, a vorbit în instanță despre impactul acestei expuneri.

„Nu mai sunt Marius, sunt un monstru”, a declarat acesta, referindu-se la presiunea publică și la modul în care este perceput.

Cazul a fost amplificat și de contextul mai larg în care familia regală s-a aflat recent în atenția publicului, inclusiv în urma unor dezvăluiri legate de contacte anterioare ale prințesei moștenitoare cu persoane controversate.

Deși apărarea contestă acuzațiile principale, analiștii citați în presa norvegiană consideră că este posibil ca instanța să pronunțe o pedeapsă redusă pentru faptele deja recunoscute de inculpat.

Printre acestea se numără transportul a 3,5 kilograme de marijuana, faptă care, potrivit legislației, ar putea atrage o pedeapsă de până la 11 luni de închisoare.

Decizia finală urmează să fie anunțată după deliberările judecătorilor, în condițiile în care cazul rămâne unul dintre cele mai urmărite procese din Norvegia din ultimii ani.