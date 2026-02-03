Fiului prințesei moștenitoare din Norvegia, arestat pentru suspiciuni de viol

Fiul Prințesei Moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, a fost arestat de poliție sub suspiciunea de agresiune, cu doar câteva zile înainte de a începe procesul său la Oslo, unde este judecat pentru 38 de capete de acuzare, inclusiv violul a patru femei, potrivit BBC .

Cazul readuce familia regală norvegiană în centrul atenției publice, într-un context deja tensionat de controverse recente.

Marius Borg Høiby, în vârstă de 29 de ani, a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de patru săptămâni. Potrivit poliției norvegiene, cele mai recente acuzații vizează utilizarea unui cuțit și încălcarea unui ordin de restricție.

Autoritățile au precizat că există un risc real de recidivă, motiv pentru care au solicitat măsura privativă de libertate.

Aceasta este a patra reținere a lui Marius Borg Høiby de către poliție începând din august 2024, când a fost acuzat că a agresat o femeie cu care se afla într-o relație. Deși a negat cele mai grave acuzații, acesta a recunoscut o parte dintre faptele considerate minore de anchetatori.

Procesul urmează să se desfășoare la Tribunalul Districtual din Oslo. Instanța a confirmat, că a admis solicitarea poliției privind arestul preventiv „pentru a preveni comiterea unor infracțiuni repetate”.

Decizia marchează o schimbare de poziție față de situațiile anterioare, având în vedere că, până acum, Høiby petrecuse doar o săptămână în detenție de la începutul anchetelor.

Capetele de acuzare includ fapte precum viol, abuz, încălcarea unui ordin de restricție, transportul a 3,5 kilograme de marijuana și depășirea vitezei legale.

Casa Regală a Norvegiei a încercat să se delimiteze de proces, subliniind că Marius Borg Høiby nu este membru oficial al familiei regale. Cu toate acestea, Prințul Moștenitor Haakon, tatăl vitreg al inculpatului, a transmis un mesaj public în care a afirmat:

„Este o perioadă dificilă pentru mulți dintre voi și ne exprimăm compasiunea față de femeile implicate în acest caz și familiile lor”.

Cazul vine pe fondul unor dezvăluiri recente legate de Prințesa Moștenitoare Mette-Marit, care a recunoscut că a menținut timp de trei ani corespondență cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, între 2011 și 2014.

Prințesa a admis „o judecată slabă” și a declarat că este „profund solidară cu victimele abuzurilor comise de Jeffrey Epstein”, descriindu-și contactele cu acesta drept „pur și simplu jenante”.

Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a declarat că este de acord cu evaluarea făcută de prințesă privind „judecata slabă”, o reacție considerată neobișnuită în raport cu familia regală.

Istoricul și comentatorul regal Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen a declarat pentru TV2: „Se pare că nimeni nu a gândit. Unde sunt consilierii, unde este curtea regală și unde este Ministerul de Externe?”.

Acesta a mai precizat că, deși instituția monarhică încearcă să se distanțeze de proces invocând statutul de cetățean privat al lui Høiby, acest argument nu se aplică în cazul Prințesei Moștenitoare:

„Ea nu este niciodată o persoană privată; este întotdeauna prințesă moștenitoare, iar ceea ce face se reflectă inevitabil asupra Norvegiei”.

Mette-Marit este viitoarea regină a Norvegiei și deține un rol public important, fiind patroană a mai multor organizații, inclusiv Crucea Roșie.

Totodată, ea suferă de fibroză pulmonară, iar medicii se pregătesc să o includă pe lista de așteptare pentru un transplant de plămâni.