Cântărețul francez Patrick Bruel a fost reținut luni în cadrul unei anchete privind abuzuri sexuale care vizează, în acest stadiu, 13 victime, a anunțat justiția franceză .

Ancheta în curs vizează faptele denunțate de trei femei care îl acuză pe Patrick Bruel de agresiuni sexuale și tentative de viol în perioada 1997-2001, potrivit Parchetului din Nanterre. De asemenea, sunt vizate fapte de viol sau tentative de viol, agresiuni sexuale și hărțuire denunțate de alte femei, atât în Franța, cât și în Belgia. Artistul este vizat de patru plângeri pentru viol în Franța și de o anchetă judiciară pentru agresiune sexuală în Belgia, potrivit AFP. Patrick Bruel contestă toate faptele care îi sunt imputate.

Parchetul din Nanterre a precizat că procurorul din Saint-Malo și-a cedat competența în favoarea sa, la data de 29 mai 2026, în ceea ce privește acuzațiile de viol imputate lui Patrick Bruel și comise la Dinard în 2012 asupra unei femei în vârstă de 32 de ani la momentul faptelor.

Pe parcursul reținerii a fost luată în discuție și o plângere oficială din partea autorităților belgiene din 1 iunie 2026, referitoare la fapte de viol și agresiune sexuală comise în 2010 la Bruxelles, imputate lui Patrick Bruel de o femeie care avea atunci 40 de ani.

Avocații lui Patrick Bruel, Christophe Ingrain, Céline Lasek și Fanny Colin, au transmis într-un comunicat că artistul „anunță de câteva săptămâni că se află la dispoziția justiției pentru a putea răspunde în sfârșit, în cadrul procedurii judiciare, în fața autorității competente". „El va răspunde la toate întrebările anchetatorilor și va furniza toate elementele necesare pentru a-și demonstra nevinovăția", au precizat avocații.

Aflat sub presiunea anchetei, Patrick Bruel a anunțat vineri anularea majorității spectacolelor din cadrul viitorului său turneu, care urma să înceapă la jumătatea lunii iunie la Paris. Cele trei concerte ale sale de la Montreal au fost anulate miercuri de către organizator. Mai multe concerte rămân, în acest moment, programate pentru toamnă.

Patrick Bruel s-a născut la 14 mai 1959 la Tlemcen, în Algeria, iar în 1962 s-a stabilit cu părinții la Argenteuil și mai apoi la Paris. Numele său real este Patrick Maurice Benguigui, pe care l-a schimbat legal în Bruel-Benguigui în 2003.

În copilărie visa să devină jucător profesionist de fotbal, însă muzica a câștigat teren treptat. În 1978 a terminat liceul și s-a angajat la Club Méditerranée, unde întreținea atmosfera cântând la chitară, dând astfel primele sale concerte muzicale. Tot în aceeași perioadă a debutat ca actor în filmul „Le Coup de Sirocco" al regizorului Alexandre Arcady.

În 1989, single-ul „Alors Regarde" a avut un mare succes, transformându-l pe Bruel într-un star al muzicii franceze. Melodiile „Casser la voix" și „Place des grands hommes" au devenit emblematice pentru o întreagă generație de francezi. De-a lungul carierei, artistul a jucat în peste 50 de filme, a lansat patru compilații ale celor mai bune hituri și a înregistrat nouă albume de studio și opt albume live.

În 2004 a colaborat cu unii dintre cei mai importanți artiști francezi, printre care Charles Aznavour, Jean-Louis Aubert, Alain Souchon și Jacques Goldman, pentru albumul „Entre Deux", care s-a vândut în două milioane de copii și l-a propulsat pe Bruel pe primul loc în topul celor mai bine plătiți cântăreți francezi ai anului.

Bruel este, de asemenea, jucător profesionist de poker și comentează pentru televiziune turneele internaționale de poker. Are doi copii, Oscar și Leon, din relația cu scriitoarea și scenarista Amanda Sthers, cu care a fost căsătorit între 2004 și 2007.