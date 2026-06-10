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Bărbat, cercetat penal după ce a lovit o femeie pe Calea Victoriei. Victima a suferit o fractură nazală

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Bărbat, cercetat penal după ce a lovit o femeie pe Calea Victoriei. Victima a suferit o fractură nazalăBătaie. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat este cercetat penal după un incident violent petrecut pe Calea Victoriei din București, unde a lovit cu pumnul în față o femeie, provocându-i o fractură de piramidă nazală, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Agresiunea a avut loc în mod spontan, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs agresiunea.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, agresiunea s-a produs în centrul Capitalei, într-una dintre cele mai circulate zone pietonale și turistice ale Bucureștiului.

Cazul este important deoarece implică o faptă de violență petrecută într-un spațiu public intens frecventat, iar victima a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma leziunilor suferite.

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Agresiunea, produsă spontan pe o arteră centrală din București

Conform datelor din anchetă, conflictul nu ar fi fost unul premeditat. Autoritățile au precizat că incidentul s-a produs spontan, iar bărbatul ar fi lovit femeia cu pumnul în zona feței.

În urma impactului, victima a suferit o fractură de piramidă nazală, leziune confirmată prin evaluările medicale efectuate după agresiune. Polițiștii au intervenit pentru documentarea cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate.

Dosar penal și cercetări în desfășurare

Anchetatorii au deschis un dosar penal și continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc agresiunea.

justiție

justiție. Sursa foto: Freepik

În astfel de situații, polițiștii strâng declarații, analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere și coroborează probele disponibile pentru clarificarea faptelor și stabilirea răspunderii penale.

Calea Victoriei, una dintre cele mai aglomerate zone ale Capitalei

Incidentul a avut loc pe Calea Victoriei, una dintre cele mai cunoscute artere ale Bucureștiului, frecventată zilnic de locuitori și turiști.

Zona găzduiește numeroase instituții, restaurante, spații culturale și evenimente publice, ceea ce face ca astfel de incidente să atragă atenția autorităților și a opiniei publice.

Autoritățile nu au anunțat deocamdată măsuri suplimentare în acest caz, însă cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.

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