Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus punerea sub control judiciar pentru 60 de zile a lui Bogdan-Eduard Dragomirescu, șeful Serviciului Corp Control din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), într-un dosar care vizează acuzații de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu.

Măsura a fost luată începând cu data de 10 iunie 2026, după ce procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva acestuia. Cazul este legat de un control desfășurat în vara anului 2025 la un club din stațiunea Mamaia, în cadrul campaniei „Litoral 2025”.

Potrivit procurorilor anticorupție, în luna iulie 2025, Bogdan-Eduard Dragomirescu ar fi pretins și primit suma de 15.000 de lei de la reprezentantul unui club din Mamaia.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi lăsat să se creadă că poate interveni pe lângă comisarii ANPC pentru ca aceștia să nu aplice sancțiuni sau să întocmească un proces-verbal favorabil operatorului economic verificat.

De asemenea, influența invocată ar fi vizat și evitarea măsurii de oprire temporară a activității localului.

DNA îl cercetează pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu, în condițiile în care funcționarul public ar fi urmărit obținerea unui folos necuvenit.

Conform comunicatului DNA, la data de 18 iulie 2025, comisari ai ANPC au efectuat un control la clubul respectiv în cadrul acțiunii „Litoral 2025”.

Procurorii susțin că, în urma demersurilor făcute de Dragomirescu, inspectorii nu ar fi aplicat sancțiunile care se impuneau și nici nu ar fi dispus suspendarea temporară a activității, deși ar fi fost constatate mai multe deficiențe.

Anchetatorii consideră că această situație ar fi afectat interesele statului privind protecția sănătății și siguranței consumatorilor, precum și interesele economice ale acestora.

Pe durata măsurii preventive, inculpatul trebuie să respecte mai multe obligații stabilite de procurori.

Acesta este obligat să se prezinte ori de câte ori este chemat de organele de urmărire penală, nu poate părăsi teritoriul României fără acordul DNA și nu are voie să comunice, direct sau indirect, cu persoanele indicate în ordonanța de control judiciar.

Procurorii i-au atras atenția că nerespectarea cu rea-credință a obligațiilor poate conduce la înlocuirea controlului judiciar cu arest la domiciliu sau arest preventiv.

DNA precizează că lui Bogdan-Eduard Dragomirescu i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile și calitatea procesuală, conform prevederilor Codului de procedură penală.

Instituția mai arată că în dosar sunt efectuate acte de urmărire penală și față de alte persoane, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare.