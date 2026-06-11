Oracle a anunțat că intenționează să cheltuiască până la 95 de miliarde de dolari în anul fiscal 2027 pentru extinderea infrastructurii sale de inteligență artificială și cloud, depășind estimările analiștilor de pe Wall Street, potrivit agenției Reuters.

Compania a precizat, de asemenea, că va atrage aproape 40 de miliarde de dolari prin finanțări bazate pe datorii și emisiuni de acțiuni.

Anunțul a fost făcut miercuri, în contextul unei competiții tot mai intense pe piața serviciilor cloud și al cererii crescute pentru infrastructura necesară dezvoltării aplicațiilor de inteligență artificială.

După publicarea planurilor, acțiunile Oracle au scăzut cu 8,9% în tranzacțiile desfășurate după închiderea bursei.

Oracle încearcă să își consolideze poziția pe piața serviciilor cloud, unde concurează cu giganți precum Amazon și Microsoft. Compania dezvoltă în prezent centre de date de mari dimensiuni pentru clienți importanți, inclusiv Meta și OpenAI.

Unul dintre cele mai importante proiecte este centrul de date „Stargate” din Texas, construit împreună cu OpenAI și alți parteneri. Reprezentanții Oracle au declarat că proiectul va fi finalizat în proporție de peste 75% în următoarele 90 de zile.

Totodată, OpenAI a anunțat că utilizatorii vor putea accesa prin infrastructura Oracle cele mai avansate modele ale companiei dedicate programării.

Clay Magouyrk, director executiv al Oracle Cloud Infrastructure, a declarat în cadrul unei conferințe cu analiștii că ritmul de dezvoltare continuă să crească.

„Ritmul nostru de livrare continuă să accelereze, iar capacitatea pe care o vom pune în funcțiune în primul trimestru al anului fiscal 2027 se apropie de un gigawatt, aproape echivalentul capacității livrate în precedentele patru trimestre la un loc”, a afirmat acesta.

Compania estimează că din totalul investițiilor planificate pentru 2027, aproximativ 70 de miliarde de dolari vor reprezenta cheltuieli proprii, iar alte 20-25 de miliarde de dolari vor fi recuperate ulterior de la clienți.

Cheltuielile masive vin după ce Oracle a investit aproximativ 55,66 miliarde de dolari în anul fiscal 2026, peste obiectivul inițial de 50 de miliarde de dolari.

Directorul financiar al companiei, Hilary Maxson, a precizat că marjele brute de profit vor scădea în cursul anului fiscal 2027, pe măsură ce Oracle accelerează construcția de noi centre de date.

În același timp, obligațiile contractuale restante ale companiei — un indicator important al veniturilor viitoare deja contractate — au ajuns la 638 de miliarde de dolari, peste estimările analiștilor, care indicau 592,52 miliarde de dolari.

Potrivit Oracle, aproximativ 76,56 miliarde de dolari din această sumă ar urma să fie încasate în următoarele 12 luni, iar alte circa 216,92 miliarde de dolari în următorii doi ani.

Pentru trimestrul al patrulea fiscal, Oracle a raportat venituri totale de 19,18 miliarde de dolari, ușor peste estimarea medie a analiștilor, de 19,10 miliarde de dolari.

Profitul ajustat a fost de 2,03 dolari pe acțiune, depășind așteptările pieței, care indicau 1,96 dolari pe acțiune.

Cu toate acestea, analiștii atrag atenția că ritmul accelerat al investițiilor și necesarul tot mai mare de finanțare continuă să ridice semne de întrebare privind fluxul de numerar al companiei și sustenabilitatea pe termen lung a strategiei sale de extindere în domeniul inteligenței artificiale.