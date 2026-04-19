Meta va concedia probabil 10% din forța sa de muncă la nivel global luna viitoare

Se pare că Meta intenționează să concedieze aproximativ 10% din forța sa de muncă la nivel global, sau aproape 8.000 de angajați, în luna mai, urmând să fie așteptate și alte reduceri de locuri de muncă mai târziu în cursul anului, în funcție de evoluțiile strategiei sale de inteligență artificială, potrivit unui raport citat de International Business Times. Dar concedierile totale ar putea ajunge la 20% din forța sa de muncă, mai precizează documentul.

Gigantul american de tehnologie Meta (fost Facebook) intenționează să concedieze luna viitoare cel puțin 10% din forța sa de muncă la nivel global, adică aproape 8.000 de angajați.

Conform unui raport Reuters, sunt planificate noi concedieri în a doua jumătate a anului. Cu toate acestea, detaliile acestor concedieri nu au fost încă cunoscute. Prima rundă din mai va reduce probabil aproximativ 10% din forța de muncă globală. Conform raportului, planurile de concediere ar putea depinde de evoluțiile capacităților inteligenței artificiale.

Se pare că Meta intenționează să concedieze 20% sau mai mult din totalul forței sale de muncă. Dacă va fi implementată la acest nivel, reducerile de locuri de muncă ar putea afecta aproximativ 16.000 de angajați, pe baza unei forțe de muncă Meta de aproape 79.000 de persoane la 31 decembrie.

Meta nu a confirmat încă planurile de concediere, iar compania condusă de Mark Zuckerberg nu a comentat imediat raportul.

Între timp, concedierile globale din domeniul tehnologiei se accelerează în 2026, cu peste 80.000 de locuri de muncă deja reduse în primul trimestru, iar pierderile totale ar putea depăși 3 milioane în acest an, la companii precum Oracle, Amazon și Meta, potrivit unui raport recent.

Raportul realizat de TradingPlatforms a menționat că ultimul val de concedieri se bazează pe o corecție post-pandemică mai amplă, cu peste un milion de locuri de muncă din domeniul tehnologiei pierdute la nivel global din 2021, pe măsură ce companiile recalibrează angajările după expansiunea din era Covid.

Inteligența artificială și automatizarea au devenit factori cheie ai acestei transformări, aproape jumătate din disponibilizările din 2026 fiind legate de restructurări legate de inteligența artificială.

SUA rămâne piața cea mai afectată, reprezentând aproape 77% din concedierile globale de până acum în acest an, cu peste 61.000 de locuri de muncă reduse în 62 de companii.

Printre companii, Oracle a raportat cel mai mare număr de concedieri la nivel global în 2026, eliminând peste 25.000 de posturi ca parte a unei restructurări majore legate de impulsul său către infrastructura de inteligență artificială.

Amazon a urmat cu aproximativ 16.000 de concedieri pe fondul eforturilor de eficientizare a operațiunilor și de îmbunătățire a eficienței.

