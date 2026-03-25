Meta concediază sute de angajați, care vor fi înlocuiți de AI. Notificările, trimise pe anumite criterii

Meta a demarat un nou val de concedieri, care afectează sute de angajați la nivel global, în contextul unei reorganizări interne menite să adapteze structura companiei la noile direcții strategice, potrivit NBC News.

Decizia vizează în mod direct divizia Reality Labs, responsabilă pentru dezvoltarea tehnologiilor de realitate virtuală, dar și alte departamente importante din cadrul companiei. Printre acestea se numără echipe din recrutare, vânzări, operațiuni globale și zona de social media asociată platformei Facebook.

Reprezentanții companiei susțin că aceste modificări fac parte dintr-un proces obișnuit de ajustare a resurselor. „Echipele din cadrul companiei se restructurează sau implementează modificări în mod regulat pentru a se asigura că sunt în cea mai bună poziție de a-și atinge obiectivele”, a transmis un purtător de cuvânt.

Oficialii au precizat, de asemenea, că vor încerca să identifice „alte oportunități pentru angajații ale căror poziții vor fi afectate”.

Procesul de restructurare nu se desfășoară simultan în toate departamentele, iar notificările sunt transmise treptat, în funcție de regiune și de specificul fiecărei echipe.

O parte dintre angajații afectați au primit deja informații privind încetarea contractelor, în timp ce alții urmează să fie anunțați în perioada următoare. În anumite cazuri, compania oferă posibilitatea relocării sau ocupării altor poziții disponibile intern.

Schimbările vin într-un moment în care conducerea companiei își redefinește prioritățile, punând un accent tot mai mare pe dezvoltarea inteligenței artificiale. CEO-ul Mark Zuckerberg a subliniat recent această direcție, afirmând că tehnologiile AI vor avea un rol decisiv în evoluția companiei în anii următori.

„AI va avea un impact semnificativ asupra afacerii în 2026”, a declarat acesta, explicând că unele proiecte care necesitau anterior echipe extinse pot fi realizate acum de un număr mult mai redus de specialiști.

În paralel, divizia Reality Labs continuă să genereze pierderi semnificative, la niveluri comparabile cu cele din anul anterior, potrivit rezultatelor financiare recente. Costurile cu personalul au contribuit în mod important la creșterea cheltuielilor totale, în special în contextul investițiilor în domenii considerate prioritare, precum inteligența artificială.

La finalul anului 2025, compania avea aproximativ 79.000 de angajați la nivel global, însă reorganizarea actuală indică o recalibrare a resurselor, pe fondul schimbărilor rapide din industria tehnologică.